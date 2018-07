Lago de agua líquida descubierto en Marte

Un lago de agua líquida bajo el hielo del polo sur de Marte; fue descubierto por un grupo de investigadores italianos; en lo que podría ser la primera prueba convincente de la presencia de agua; en estado líquido en el planeta rojo.

Agua Salada

Una gran masa de agua salada, con un diámetro de aproximadamente 20 kilómetros; ha sido detectada gracias a los datos recopilados por la sonda europea Mars Express. El lago ha sido hallado por un equipo de científicos italianos; bajo el hielo del polo sur del planeta.

El lago se encuentra a 1,5 kilómetros bajo el hielo en una región llamada Plamun Australe; ubicada el polo sur de Marte.

El artículo sobre el hallazgo ha sido publicado en la revista Science. La investigación ha sido presentada también en la sede de la Agencia Espacial Italiana; cuyo presidente, Roberto Battiston, la describió como “la más importante de los últimos años”.

“Descubrimos agua en Marte”

Los investigadores analizaron los datos recopilados entre 2012 y 2015 por el instrumento MARSIS; instalado a bordo de la Mars Express. Las mediciones muestran que las ondas de radar penetraron en el hielo en el polo sur; pero se reflejaron en un cuerpo de agua que yacía debajo. De hecho, el perfil dibujado por el radar es muy parecido al de los grandes lagos de agua líquida; hallados bajo la Antártida y Groenlandia.

“Descubrimos agua en Marte”, aseguró Roberto Orosei; científico del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia y uno de los autores del estudio. Cualquier otra explicación para los brillantes reflejos; detectados por los científicos en sus observaciones de radar es “insostenible”, agregó.

Buscarán más lagos en el planeta rojo

Si bien no se ha podido determinar la profundidad del lago, es probable que el depósito tenga al menos un metro de espesor para producir el reflejo observado.

Los científicos buscarán ahora determinar si este descubrimiento es único o si hay más lagos en otras partes del planeta, pues estiman que “no hay ninguna razón para concluir que la presencia de agua subterránea en Marte se limite a una sola ubicación”.

