Tsunami azota Indonesia tras terremoto en la isla de Célebes (Video)

El fuerte terremoto en la isla indonesia de Célebes ha desatado un tsunami que azota Indonesia. Tras un fuerte terremoto en la isla de Célebes, el sismo pasó a categoría de Tsunami y hay emergencia con alerta roja en todo el territorio insular.

Tsunami en desarrollo

The Associated Press – ✔@AP

BREAKING: Indonesia geophysics agency says powerful Sulawesi earthquake caused tsunami; TV shows video of wave hitting town. – 09:07 – 28 Sep 2018

WID – @wjjeje

I just opened my watsap grup and This Tsunami seen on Palu, Sulawesi. They recorded this in the top floor of the mall; Our friend’s family confirmed this.. #PrayForDonggala Celebes Sulawesi Indonesia 🙏

David Lipson ✔-@davidlipson

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. – 09:16 – 28 Sep 2018

