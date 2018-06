Osmel Soua anunció su nuevo concurso de belleza en Venezuela

Britney Spears disfruta de las playas de Miami, disfrutó de unos días de descanso con su hijo y su novio, en Miami.

La cantante Britney Spears mostró su envidiable figura en sus más recientes vacaciones familiares; dicho viaje lo hizo con la finalidad de relajarse tras la demanda de su ex esposo, Kevin Federline; quien la demandó para que le aumente la manutención a los dos hijos que tienen en común.

La intérprete de ‘Toxic’ lució un ajustado bikini que dejo ver; que sigue conservando sus espectaculares curvas, aún a sus 36 años.

Mientras disfrutaba de un paseo en una moto acuática; la artista arregló su tanga acaparando miradas de sus fans, momento que los fotógrafos captaron, y mostaron imagenes que dejan ver sus partes intimas.

La Princesa del Pop presumió su sexy figura. A pesar de tener hijos, hoy en día la intérprete de ‘Toxic’ conserva su escultural figura. Britney Spears eleva la temperatura y en sus redes sociales, Britney Spears compartió un breve video explicando su intensa rutina de ejercicio.

Minutos después, Spears decidió deleitar a sus seguidores con una fotografía blanco y negro en la que se mostraba más joven.

Britney Jean Spears, más conocida como Britney Spears, es una cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense. Nació el 2 de diciembre de 1981 (edad 36 años), McComb, Misisipi, Estados Unidos y en este momento tiene una estatura de 1,63 m., tiene dos hijos: Sean Federline, Jayden James Federline y dos hermanos Jamie Lynn Spears, Bryan Spears

La cantante compartió con sus millones de seguidores una foto con su hijo, en la cual se les ve muy sonrientes. Este descanso lo hizo antes de arrancar con su show ‘Piece of me’, que presentará en EU y Europa a partir del 12 de julio.

