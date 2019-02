Mecanismo de Montevideo sobre crisis en Venezuela

Los gobiernos de Uruguay, México y países de la Comunidad del Caribe propusieron a Venezuela un mecanismo en Montevideo; para alcanzar una solución a la grave crisis humanitaria que sufre el país.

La propuesta de cuatro fases incluye el diálogo inmediato entre los involucrados, la negociación y búsqueda de puntos en común, la construcción y suscripción de acuerdos y la implementación de los compromisos, explicaron los países en un comunicado de prensa.

Dialogo inmediato. Negociación y búsqueda de puntos en común. Construcción y suscripción de acuerdos. Implementación d compromisos.

“Este mecanismo es nuestra propuesta para garantizar una solución pacífica y democrática que evite una escalada de violencia”, explicó el comunicado.

Uruguay, México y países del Caribe

Los gobiernos que participaron de la reunión en Montevideo también manifestaron su preocupación por la situación humanitaria, por lo que “exhortan respetuosamente a las partes a garantizar la vigencia de los derechos humanos y las libertades establecidas en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas suscrita por Venezuela”.

Las redes opinan

JOSÉ NAVA 07/02/2019 04:55 AM

Que le den una oportunidad al diálogo para que al final México, Uruguay y los países del Caribe queden con los crespos hechos y junto a Italia dejen de ser timoratos y ¡reconozcan de una buena vez al Guaidó!

JESUS BERMUDEZ07/02/2019 01:24 AM

Ya Diosdado dijo… “el compañero Nicolás seguirá siendo presidente y a Tibisay Lucena no la toca nadie”… ¿Entonces que quieren dialogar? No hay nada que dialogar con estos criminales que saben que con un CNE apolítico y justo NO ganaran ni una junta de condominio. ¡Fuuueeeraaaa! los criminales incompetentes de Maduro y compañía.

ACN/Reuters

