Kobe Bryant debutará en televisión como analista de ESPN

Kobe Bryant iniciará una nueva etapa en su vida. El ex astro de Los Ángeles Lakers parece que nunca se alejará completamente de los tabloncillos y este viernes anunció que debutará en ESPN como analista de su propio programa.

Bryant tendrá un espacio en la televisión llamado ”Detail”, un show dedicado al análisis del baloncesto de la NBA, que se estrenará en marzo. El estadounidense será el anfitrión y además se encargará de escribir y producir sus guiones. Sin duda un nuevo desafío para su carrera.

"Detail" – my new show from Granity Studios – hits ESPN in March. Viewers can expect to learn how the pros better their best by analyzing game film. https://t.co/OVKd43Vgvo pic.twitter.com/18QRUCdX66

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 12, 2018