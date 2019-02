Kim Kardashian deslumbró de nuevo a sus seguidores en Instagram y esta vez lo hizo luciendo un vestido transparente. La fotografía que publicó en la red social le ha gustado tanto a sus fans que está por alcanzar los cuatro millones de “me gusta”.

En la imagen, la socialité muestra su figura con un modelo que incluye adornos de cristal y deja poco a la imaginación porque además lo vistió sin llevar ropa interior.

Con el vestido, la esposa de Kanye West se suma a la serie de transparencias con las que recientemente se han dejado ver sus hermanas menores, Kylie y Kendall Jenner.

Kylie también apareció en las redes con un vestido de estas características mientras Kendall fue todavía más atrevida en la alfombra roja de los British Fashion Awards 2018 pues con la transparencia que eligió para la gala, dejó todo al descubierto en la parte de arriba.

Este es el último look de Kim Kardashian en el que no dejó nada para la imaginación

Kim Kardashian asistió a los Hollywood Beauty Awards con un look que deja mucha piel a la vista. Fiel a su estilo, Kim lució un vestido negro que no dejaba absolutamente nada a la imaginación.

Un vestido vintage

El vestido de Kim no es para nada nuevo, es un diseño vintage de Thierry Mugler, específicamente de la colección primavera-verano del 98. Con una gran abertura en la pierna y poco tela para cubrir su pecho, este es uno de los vestidos más osados que llevó en la alfombra roja.

De acuerdo a Harpers Bazaar, el diseño está inspirado en la esclavitud y por ese motivo solo tiene unas pocas tiras en la parte de arriba.

Kim Kardashian totalmente transparente

Ver imagen en TwitterVer imagen en Twitter – Kim Kardashian West

✔ @KimKardashian – #Mugler

Si hay algo que caracteriza el estilo de Kim, esas son las transparencias. Para ella menos es más, y estos diseños lo demuestran. ¿Te animarías a usarlos?.

Colaterales:

Préparate a zarpar desde Miami el año que viene en el crucero temático Golden Girls

¿Te interesa una vivienda decorada con fauna gigante? Entérate de esta promoción

Miami, la ciudad para los amantes del vino

ACN/Vix/MiamiDiario BR

Este es el último look de Kim Kardashian en el que no dejó nada para la imaginación. Compartir en FacebookCompartir en TwitterShare on Linkedin

No deje de leer: Enjuiciada actriz egipcia por enseñar la piernas