Zulianos ya no aguantan más interrupción de servicio eléctrico

A través de las redes sociales; usuarios zulianos expresan su molestia por la interrupción del servicio eléctrico en la entidad occidental del país.

Extraoficialmente se conoció que algunos sectores de la ciudad llevan al menos cuatros días sin luz.

Inhumano es lo que vive el zuliano con esta grave situación eléctrica que no parece tener fin.

Las noches se han convertido en pesadillas; con calor, picadas de mosquitos, sin comunicación telefónica; y con un pesado trasnocho que golpea al trabajador marabino.

Sin ningún tipo de clemencia; hasta más de 40 horas sin luz han sufrido los ciudadanos, con pérdidas de alimentos refrigerados, electrodomésticos dañados; y una larga espera de que llegue la luz bajo las altas temperaturas que caracterizan a la región.

La madrugada de este domingo se convirtió en un trasnocho más. El servicio eléctrico de diferentes sectores de la ciudad de Maracaibo se vieron afectados nuevamente.

Los Olivos, San Miguel, Sabaneta, La Picola, Amparo, Santa Rosa; son solo algunos de los sectores afectados por la terrible crisis energética que padece la región.

La situación es cada vez más alarmante; y es que todo se ha convertido en un caos total, donde mantener comunicación es casi imposible, la compra de alimentos es aún más desesperante por el no funcionamiento de los puntos de venta; y a eso se le suma la pérdida de alimentos refrigerados y electrodomésticos quemados por los apagones.

“Esto ya no se aguanta, no es posible que pasemos tantas horas sin luz y no haya un respuesta” expresó Álida Méndez, habitante de Sabaneta.

Asfaltos con restos quemados debido a las trancas, comercios cerrados y ciudadanos deambulando a sus trabajos sin descanso resume un poco la realidad de los zulianos.

Panorama/ACN/Redes S

No deje de leer: Carabobeños pasan trabajo para trasladarse en transporte público