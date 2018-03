Proponen reanudar diálogo, pero efectivo y sincero

Antonio Ecarri Bolívar, vicepresidente nacional de Acción Democrática, es partidario de reanudar el diálogo nacional, pero que sea efectivo y sincero..

A juicio del experimentado político carabobeño, en ese diálogo que el Gobierno entienda que no puede gobernar un país, cuando tiene el 80% de la población exigiéndole al Presidente que se vaya.

“Que entienda que lo ideal es que termine su período desde el punto de vista constitucional, que se convoquen a elecciones en su oportunidad y que le permita hacer a la oposición sus propias elecciones primarias para tener un candidato único y unitario, pero consultado a la gente”.

“Además habilitar a los eventuales candidatos presidenciales o los dos líderes fundamentales como son Henrique Capriles y Leopoldo López para que concurran a una elección primaria. Y nosotros presentamos a Henry Ramos y que Henri Falcón también se mida en esa consulta para que la gente crea objetivamente que hay una posibilidad de alternativa con un candidato que unifique a todos los sectores democráticos en el país”.

Ratificó que se trata de planteamientos a los cuales el Gobierno debería estar pensando seriamente en concederlos, porque depende de la voluntad política..

“Si el Gobierno tiene voluntad política y quiere que la terrible crisis que está viviendo Venezuela se resuelva, no puede estar pensando en hacer una elección con un traje a su medida. Acción Democrática para eso no se va a prestar. No vamos a prestar nuestro nombre, nuestra gente, ni nuestra historia para ese proceso”.

Consideró que en los sectores de la vida democrática venezolana no hay abstencionistas. “Nosotros queremos participar en elecciones, pero con condiciones elementales”.

Marlene Piña Acosta/ACN

