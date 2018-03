Posición mayoritaria de AD es no postular candidatos a Consejos Legislativos

Las posición mayoritaria de Acción Democrática es no postular candidatos a los Consejos Legislativos, salvo que el Gobierno entre en razón y abra la posibilidad de establecer condiciones, ratificó Antonio Ecarri Bolívar, vicepresidente nacional de AD, en alusión a la decisión de la seccional de Mérida en postular candidatos a legisladores en su estado.

El dirigente nacional no criticó la postura adoptada por sus compañeros de Mérida, pero recordó que AD no es un partido regional sino nacional, por lo que ninguna decisión puede ser tomada por un organismo de base en contravención a las disposiciones nacionales.

“Yo me imagino que esos compañeros, hasta ahora, lo que están haciendo, al igual que nosotros en todo el país, es exigiendo participar en los comicios del próximo 20 de mayo, pero con condiciones”.

“Que alguna seccional se le ocurra decir que va a participar por su cuenta, eso no existe en Acción Democrática. Lo irán a hacer, si se van del partido, pero dentro de Acción Democrática eso no es posible. Es una organización con una disciplina férrea que precisamente es la ventaja comparativa con muchas otras organizaciones”, ratificó

Además, recordó la disciplina partidista que existe en esta organización. “Nosotros discutimos internamente. Tenemos diferencias como tiene que ser porque somos un partido democrático, pero una vez que se produce una decisión por mayoría, los sectores minoritarios cuya tesis no es la que prospera, tienen que acatarla. Eso es así en todos los organismos, no solo en los partidos políticos. Hasta en los clubes sociales hay que acatar la mayoría porque es lo democrático. No hay manera de que una seccional de Acción Democrática por muy importante que sea pueda tomar decisiones independientes de las decisiones a nivel nacional”, aseveró.

Ecarri Bolívar ratificó que en Acción Democrática no están llamando a la abstención, sino a la participación, pero con condiciones.

Marlene Piña Acosta/ACN

