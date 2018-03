Padrino López: Fuerza Armada Nacional no la divide nadie

El diputado y médico José Manuel Olivares presentó este lunes el resultado de la Encuesta Nacional de Hospitales en Venezuela 2018 donde reflejan que en 88% de los centros asistenciales del país presentan fallas en medicamentos y que los venezolanos prácticamente deben adquirirlos para poder ser atendidos.

Este estudio fue de acuerdo a lo consultado en en 104 centros hospitalarios en todo el territorio nacional. Explicó que en el caso de los materiales médicos y quirúrgicos, el 79% de los centros asistenciales presentan fallas en esta materia.

Lo mas lamentable de acuerdo al diputado Olivares es que hoy en día no hay una lista de espera de pacientes porque el 53 % de quirófanos o pabellones no se encuentran operativos. “Por eso hay ruleteo, más de la mitad de los quirófanos están cerrados o no operativos por causas diversas”.

Un panorama similar se registra con la dieta especial que deben mantener los pacientes recluídos en los centros hospitalarios del país. De acuerdo al estudio 96 % de las cocinas de los hospitales no sirven alimentos, ni sirven dietas especiales.

También esta realidad se refleja en los servicios de laboratorios. “El 100% presentan fallas o servicios intermitentes, debido a la escasez de químicos para realizar los estudios determinados”, explicó José Manuel Olivares.

Sucre, Nueva Esparta, Táchira y Zulia serían los peores estados en cuanto a la operatividad de los pabellones según la encuesta de Médicos por la Salud que se estima en 53%.

La semana pasada el diputado por el estado Carabobo Leandro Dominguez durante un recorrido por la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera dijo que la falta de insumos médicos, así como de agua y otras deficiencias en áreas de la emergencia de adultos se registran en el centor de salud.

Para este martes solicitará un derecho de palabra con la finalidad de exponer el caso y exhortar al gobernador de la entidad Rafael Lacava decretar la emergencia de salud.

ACN / @VanesaRojasVe.