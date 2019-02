No va pa´l baile. Así le pasó a la Vinotinto sub-20 que perdió ante Ecuador 3-0, en la última fecha del Hexagonal Final del Sudamericano, que hora y media más tarde le brindó el título a los meridionales en el estadio El Teniente” de la ciudad chilena de Rancagua.

Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia, en se orden, serán los representantes de Sudamericana para la cita polaca que se celebrará entre mayo y junio de este año. Además, los tres primeros lograron los boletos a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

De nuevo errático en ataque, además que no pudieron parar el delantero ecuatoriano Leonardo Campana, que le marcó doblete (3′ y 32′) y ya entregado llegó el tercero (90+1′) por intermedio de Daniel Segura, dejó a Venezuela fuera de ambas fiestas, Esta vez no va pa´ baile, la actual subcampeona del orbe.

Tres caídas al hilo

Con tres caídas al hilo en la etapa definitiva de la contienda, tras caer contra Argentina (3-0), Colombia (2-0) y Ecuador (3-0), La escuadra nacional dirigida por Rafael Dudamel finalizó última con cuatro puntos, supera para Brasil, que venció a Uruguay 1-0, pero tampoco le alcanzó para cerrar con cinco enteros.

Abrió en empate a expensas de Uruguay (1-1) y luego doblegó por primera vez en la justa a Brasil (2-0), pero de ahí en adelante, la sequía, quizás el exceso de confianza fueron superiores suficientes y no va pa´l baile mundalista por segunda cita consecutiva.

Campana y no va pa´l baile

Así fue desde el minuto 3, cuando Gonzalo Plata recibió falta dentro del área y el goleador de la zafra Leonardo Campana lo cambió por gol desde el punto penal.

La segunda anotaciones llegó a los 32′, Campana, le ganó la esférica a Christan Makoun, controló con derecha y desde el suelo en una espera de medio tijera anotó el 2-0.

Aunque Venezuela buscó acercarse por intermedio de Junior Paredes y Samuel Sosa, el portero Wellington Ramírez conjuró el peligro.

Leonardo Campana los hace de todos los colores. El delantero del Barcelona de Guayaquil tan solo alcanza la mayoría de edad pero posee una multitud de recursos para definir. El mejor delantero de la competición. pic.twitter.com/o4uBIxv9xt — Nahuel (@NahuelBeau) February 10, 2019

Ecuador con 10 anotó el tercero

Sergio Quintero, central ecuatoriano vio la segunda amarilla del partido (68′) y el rival quiso aprovechar, con ataques con centros y jugadas por el medio del campo, esta vez con Brayan Palmisano, que entró a los 36′ el miso Sosa, Paredes y nrique Peña-Zauner, quien le dieron el chance a los 73′.

Jugando el agregado por el árbitro paraguayo Armando Samaniego, llegó el tercero de Ecuador (90+1′), en la humanidad de Daniel Segura, que apenas tenia un minuto en cancha, quien se la cruzó al otro palo del portero Carlos Olses.

Ficha técnica

Venezuela (0): Carlos Olses; Pablo Bonilla, Ignacio Anzola, Christian Makoujn, Riki Mangana; Jorge Yriarte, Jorge Echeverría, Cristian Cásseres (Enrique Peña-Zauner, 73′), Carlos Ramos (Brayan Palmezano, 36′); Junior Paredes (Santiago Herrera, 71′) y Samuel Sosa. DT. Rafael Dudamel.

Ecuador (3): Wellington Ramírez; Richard Mina, Jackson Porozo, Gustavo Valecilla, Diego Palacios; Jose Cifuentes, Sergio Quintero, Jordan Rezabala (Jordy Alcívar, 72′), Alexander Alvarado (Daniel Segura, 90′); Leonardo Campana (Santiago Micolta, 81′) y Gonzalo Plata. DT. Jorge Célico.

Goles: Leonardo Campana (3′ penal y 32′) y Daniel Segura (90+1′).

Árbitro: Armando Samaniego (Paraguay). Expulsado: Sergio Quintero (68′). Amonestados: Quintero, Porozo y Segura (ECU); Yriarte y Mangana (VEN). Escenario: Estadio El Teniente, Rancagua.

Primera corona

Ecuador tuvo que esperar hasta el final del tercer partido entre Uruguay y Brasil para ganar su primer Sudamericano de la categoría. Hace dos años fue sede, pero cerró en la segunda casilla.

Será su cuarta participación a un Mundial, las tres primeras 2001, 2011 y 2017.

Por su parte, Venezuela se quedó con las ganas, tras clasificar a Egipto 2009, en el Juventud de América donde fue anfitrión y cerró cuarto y en 2017, tercero para luego lograr el subcampeonato mundial de Corea del Sur. Esta vez no va pa´l baile.

Colombia retorna a la cita

A primera hora, Colombia y Uruguay empataron (0-0), resultado que clasificó a los charrúas, pero dejó a los cafeteros en suspenso, que terminó con la derrota de Venezuela la victoria de Brasil por apenas un gol ante la albiceleste.

Los neogranadinos que suman tres coronas, no clasificaron a la pasada contienda.

Brasil volvió a fallar

El máximo campeón del certamen con 11, Brasil tampoco no va pa´l baile por segunda vez al hilo y tercero de las ultimas cuatro ediciones. Aunque doblegó a Argentina 1-0, no le alcanzó y quedó con los mismos punto que Colombia (5) pero no así en el diferencial de goles.

Así finalizó el Sudamericano

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif 10 5 3 1 1 6 2 4 9 5 3 0 2 7 4 3 8 5 2 2 1 6 5 1 5 5 1 2 2 2 2 0 5 5 1 2 2 3 5 -2 4 5 1 1 3 3 9 -6

Nota: Los cuatro primeros al mundial y tres a Juegos Panamericanos.

Goleadores

Jugador Selección Leonardo Campana 6 Nicolás Schiappacasse 4 Adolfo Gaich 3 Jordan Rezabala 3 Alexander Alvarado 3 Gonzalo Maroni 2 Maximiliano Romero 2 Lincoln 2 Rodrygo 2 Iván Angulo 2 Agustín Dávila 2 Jan Hurtado 2 Samuel Sosa 2 Jesús Vargas 2

Últimos diez torneos

Año Sede Campeón Subcampeón Tercero Cuarto

2001

Ecuador

Brasil

Argentina

Paraguay

Chile 2003

Uruguay

Argentina

Brasil

Paraguay

Colombia 2005

Colombia

Colombia

Brasil

Argentina

Chile 2007

Paraguay

Brasil

Argentina

Uruguay

Chile 2009

Venezuela

Brasil

Paraguay

Uruguay

Venezuela 2011

Perú

Brasil

Uruguay

Argentina

Ecuador 2013

Argentina

Colombia

Paraguay

Uruguay

Chile 2015

Uruguay

Argentina

Colombia

Uruguay

Brasil 2017

Ecuador

Uruguay

Ecuador

Venezuela

Argentina 2019

Chile

Ecuador

Argentina

Uruguay

Colombia

Palmarés

# País Total 1º 11 7 3 21 2º 8 6 6 20 3º 5 7 8 20 4º 3 2 3 8 5º 1 5 6 12 6º 1 1 0 2 7º 0 1 1 2 8º 0 0 2 2 9º 0 0 0 0 10º 0 0 0 0

