Las mujeres celebraron su día sobre camiones de estaca

“Que le toca a una… subirse en estos camiones, convertirse en hombre para poder salir de la casa”, dijo Vanessa López dejando ver sin disimulo su molestia por la necesidad de utilizar estos vehículos de uso exclusivo de mercancía para poder llegar a su sitio de trabajo. Ayer jueves se celebró el Día Internacional de la Mujer, pero en esta Venezuela en crisis muchas féminas dejaron sus faldas para atrincherarse con pantalones.

Vanessa es madre de dos niños, de lunes a viernes se despide de sus pequeños. Muy temprano los deja en una guardería para enfrentar su rutina del día, que para ella- al igual que todos los usuarios- es lograr tomar un transporte público.

Diez, 15 y hasta casi media hora es el tiempo que permanece en la parada. Espera la unidad desde las 6:00 de la mañana, pero ya casi lleva media hora allí y no ha logrado subir a un colectivo en donde una maraña de brazos y piernas se sujetan con fuerza a la puerta para evitar la caída.

Tiene que tomar una decisión, utilizar un camión de estaca que se estacionó frente a ella. Con mucha dificultad y sin ayuda de ninguno de los hombres que ya estaban en el improvisado servicio público, Vanessa se agarró de una pequeña barra de hierro que colgaba en el extremo derecho del camión mientras apoyaba su pierna derecha sobre un escalón desgastado por el tiempo.

Superó la primera etapa del reto matutino, salir de la comunidad Flor Amarillo en la parroquia Rafael Urdaneta, para llegar a la avenida Branger. Su trayecto continuó atravesando obstáculos, caminó hacia la estación avenida Lara del Metro de Valencia.

En ese transporte subterráneo ella siempre es testigo de una batalla en donde la única arma es empujarse violentamente para ocupar un espacio en el vagón, pero López siempre se aparta, ella solo observa esa muchedumbre que se represa en la entrada y que solo logra ingresar a golpes. Luego entra, llega a la estación Francisco de Miranda para después caminar hasta su sitio de trabajo.

Vanessa López no se ocupó en celebrar su día, incluso no lo recordó hasta que se le preguntó sí iba a celebrarlo, pero esa festividad no es algo que tenga en mente…solo se concentra en trabajar para llevar el pan de cada día a su hogar.

Ana Ramos/ACN

