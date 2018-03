Más de 1.800 médicos carabobeños migraron en los últimos doce meses

Más de mil 800 médicos carabobeños se han ido del país desde marzo del año pasado a la fecha, debido a la crisis que vive Venezuela, la cifra nacional supera los 15 mil profesionales.

El presidente encargado del Colegio que agrupa este gremio en la entidad, Gilberto José Domínguez, aseguró que mensualmente firma 150 títulos de galenos que van en búsqueda de empleo en otras naciones.

En las puertas de la institución se hacen largas colas de profesionales, que piden que se les agilice el aval de sus papeles.

“Entre los galenos que se han ido, hay médicos muy valiosos con currículos grandes que son reservas morales, profesores con años de estudios, jefes de servicios de los hospitales. También estoy firmando títulos de médicos integrales”

El incremento de la cifra del éxodo es evidente, pues en el 2000, solo salían cuatro profesionales al año, que iban a realizar estudios de cuarto y quinto nivel.

El galeno aseguró que la alta inflación del país, las fallas en las dotaciones de insumos que supera el 80% y los problemas de infraestructura en los centros de salud, son las razones por las que muchos médicos, están buscando un mejor futuro fuera de las fronteras venezolanas.

“La crisis en el sector se generó por la aplicación de políticas inadecuadas e indolentes que han afectado fuertemente a la población”.

Indicó que los médicos que quedan en Venezuela siguen luchando por prestar un buen servicio y colocar su granito de arena.

“Los medicamentos que se consigue en la calle están caros y la mayoría de los pacientes no pueden comprarlos”.

Domínguez aseveró que el 0800 salud no está abasteciendo a la población, a través de este mecanismo no se ha resuelto la escasez, hay paciente que recibieron una vez y han pasado cuatro meses y no les han entregado las dosis que requieren para cumplir con su tratamiento.

Astas aseveraciones las realizó el galeno durante el acto del Día del Médico, que se desarrolló este 10 de marzo en la sede del Colegio.

“Gracias al insigne maestro, José María Vargas, hoy nosotros podemos conmemorar este día”.

En estas instalaciones se llevó a cabo una misa , además se efectuó un homenaje post mortem al doctor: José Antonio Guevara y la señora Omaira Leal de Rivas, quien fuese secretaria del colegio por más de 60 años.

MCO/ACN

No deje de leer: Desfalco de miles de millones de dólares en Faja Petrolífera del Orinoco