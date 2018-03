Desfalco de miles de millones de dólares en Faja Petrolífera del Orinoco: La Fiscalía General envió a juicio a 36 gerentes de Pdvsa, Citgo, Bariven y Petrozamora, acusados por el desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, entre los que se encuentran Nelson Martínez, Eulogio del Pino, José Ángel Pereira, Orlando Chacín, Pedro León, Ismel Serrano, Francisco y Jimenez Giusti, todos ellos incursos en un entramado de corrupción sin precedentes, legitimación de capitales y asociación para delinquir, por miles de millones de dólares.

Fiscalía imputó a los ex presidentes de Pdvsa Nelson Martínez y Eulogio del Pino y a muchos otros funcionarios de Pdvsa, Citgo, Bariven y Petrozamora, acusados por el desfalco en la faja petrolífera del Orinoco, por el caso Petrozamora fueron imputados 17 funcionarios, entre ellos, nuevamente Eulogio Del Pino.

La información

El fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó que ya presentaron las acusaciones formales contra 36 altos funcionarios de la industria petrolera por actos de corrupción y legitimación de capitales

Indicó que funcionarios de Petróleos de Venezuela, Citgo, Bariven y Petrozamora fueron acusados por el desfalco en la faja petrolífera del Orinoco. “Son 36 altos funcionarios y 6 dueños o representantes de empresas acusados formalmente en todas las grandes tramas de corrupción que hemos detectado”.

Saab informó que por las irregularidades en contrataciones en la faja petrolífera señalaron a un empresario y a ocho funcionarios de la refinería Citgo Petroleum en Estados Unidos, entre ellos los ex presidentes de Pdvsa y Citgo Nelson Martínez y José Ángel Pereira, respectivamente

Fueron imputados también 17 funcionarios por el caso Petrozamora, entre ellos al ex presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino y Orlando Chacín, presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo.

“Por el caso de las monoboyas han sido acusados cuatro funcionarios, entre ellos Pedro León. En cuanto al caso Petropiar, hay cuatro funcionarios y un representante de empresa acusados. En relación con el caso Bariven fueron acusados tres funcionarios, entre los que figuran el presidente de Bariven, Francisco Jiménez Giusti”, dijo Saab.

Con relación a los casos de corrupción en la entrega de dólares preferenciales, señaló que han presentado 17 acusaciones contra socios y representantes legales de 10 empresas por obtención Ilícita de divisas, uso de documento público falso, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Demanda. Pdvsa demandó a través de una firma en Estados Unidos a un grupo de empresas intermediarias que acusa de participar en una millonaria trama de corrupción en dólares, que involucra a funcionarios de la petrolera, declaró el jueves su abogado en una entrevista publicada en el portal de Reuters.

En la demanda que presentó la firma Pdvsa US Litigation Trust se denuncia a una pequeña empresa llamada Helsinge Inc. por obtener información privilegiada y términos de licitación de forma fraudulenta al sobornar a funcionarios de la estatal, incluido su actual vicepresidente Ysmel Serrano, dice el documento.

La trama de corrupción habría beneficiado con miles de millones de dólares en ganancias ilícitas a las empresas intermediarias que participaron en la trama de corrupción, añade la demanda.

El documento menciona las firmas Lukoil Petroleum Ltd, Colonial Oi1 Industries, Inc, Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG.

