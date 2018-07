La Recta de Majagual es una guillotina para transportistas

Enfermeras del ambulatorio Dr. Emiliano Azcunes, ubicado frente al cementerio municipal de Valencia; permanecen en paro indefinido. Aseguran que el sueldo solo les alcanza para comprar un yesquero.

Las profesionales de la salud diariamente se acercan a su lugar de trabajo, desde el pasado 25 de junio, día que comenzó el paro nacional de enfermeros; sin embargo no es para trabajar, sino para protestar de manera pacifica, tal y como lo señalan las mismas. “Estamos en el centro de salud, pero no atentemos ningún tipo de consultas ni convalidamos reposos; solo atendemos pacientes que lleguen con alguna emergencia”, informó Justina Hidalgo, enfermera del centro.

De igual manera, Hidalgo señaló que dentro del grupo de enfermería existe mucho sufrimiento, ya que el pago de la quincena pasada fue de tan solo 628 mil bolívares. “Tenemos que lavar nuestro uniformes, un jabón cuesta 6 millones de bolívares; no tenemos como costear nuestros gastos con el salario que tenemos”, expresó.

El llamado que hacen al gobierno es para que aumenten los salarios de manera inmediata; y poder vivir como lo hacían en tiempos pasado. El grupo de enfermeras presentes en la protesta expresó que años atrás con su sueldo podían comer, arreglar sus viviendas; muchas compraron carros, viajaron. “Mi hija me pide que le compre una galleta y ni para eso me alcanza”, indicó Hilado.

Enfermeras atrabajan sin implementos ni insumos

El ambulatorio Dr. Emiliano Azcunes se encuentra sin implementos, ni insumos de trabajo, explicó Hidalgo, vocera de enfermería. “El área de odontología no esta operativo desde hace tres años, debido a que no hay aire acondicionado en los consultorios; dentro del laboratorio no hay reactivos, la farmacia se encuentra vacía; estamos trabajando con las uñas”.

Otro llamado que hacen es que puedan resolver la problemática respecto a la falta de insumos e implementos en el centro, ya que aseguran que no pueden trabajar como corresponde. Piden que el centro pueda estar dotado de equipos, insumos y medicinas para la buena atención hacia los paciente.

Trabajadores y médicos del centro también han apoyado a los profesionales de enfermería; tal es el caso del Dr. José Vargas, quien indicó que la problemática cada día se agrava y es necesario que el gobierno de respuesta a las exigencias que se están pidiendo. De igual manera Vargas indicó que los médicos están a la espera de algún pronunciamiento oficial por parte del gremio de médicos y aseguró que está dispuesto a acatar un paro indefinido, ya que su sueldo es similar al de las enfermeras y por eso debe “rebuscarse” en otras cosas para poder subsistir.

Trabajadores de limpieza también padecen de problemáticas

Aunque los trabajadores de limpieza no están en paro, aseguran que que ellos también están padeciendo de una crisis respecto a la falta de productos de limpieza. Cristina Franco, aseadora del lugar, indicó que tienen miedo ya que no realizan su trabajo como corresponde y temen contagiarse de algún virus debido a que el centro no se encuentra limpio. Indicó que solo están limpiando con agua. “No tenemos cloro, desinfectante, jabón, ni instrumentos para realizar la limpieza que corresponde; no tenemos nada desde hace meses”, aseguró Franco.

Los profesionales de la salud aseguraron que permanecerán en protesta indefinida, hasta que obtengan alguna respuesta favorable por parte del Estado; estarán en los centros de salud todos los días con pancartas y consignas exigiendo un sueldo digno y el equipamiento necesario del centro.

