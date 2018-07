Trabajadores de Corpoelec rechazan presencia de GNB en marcha

Los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en Carabobo, rechazaron la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); durante la marcha que realizó el sector este miércoles, para exigir mejoras en sus reivindicaciones.

Esta actividad la programó, los miembros del sindicato Profesional de Electricistas; Técnicos y Conexos(Sipresec) y se desarrolló entre las avenidas Cedeño y Bolívar.

Cabe señalar que este sector, tiene varias semanas realizando una serie de acciones, para solicitar al mandatario nacional incrementos en salarios y beneficios; pues lo que está devengando el sector lo les alcanza.

Ernesto González, secretario ejecutivo del sindicato, aclaró que la asistencia de los GNB; no generó ninguna reacción de los protestantes, ya que la acción de calle sólo busca exigir mejoras en los ingresos.

Somos trabajadores no políticos

El dirigente aseguró que el sector no es políticos, ni le interesa tal distinción. Estamos sufriendo las consecuencias que toman quienes militan en un partido, que también es Gobierno y que no terminan de entender; que la crisis hiperinflacionaria del país ya no se aguanta”.

González, aseveró que los trabajadores de Corpoelec, necesitan que de manera perentoria se aprueben cláusulas de emergencia presentada por la Federación, en la que se incluye: incremento del salario, bono de guerra, HCM, cesta ticket.

El representante laboral, anunció que el sector se mantendrá en la calle; hasta tanto no logren las mejoras que ya le dieron al personal de educación y recientemente al sector militar.

