George Clooney sufrió accidente de tránsito en su moto (Fotos)

Mujer Maravilla llevó alegría a un hospital de niños. Encarnada como la “Wonder Woman” (La Mujer Maravilla) y fuera del set; la estrella israelí Gal Gadot decidió alegrarle el día a unos pequeños; que se encuentran internos en un hospital infantil.

Gal Gadot se preparó con el atuendo de la heroína y visitó el Hospital Infantil de Inova; en Falls Church en Virginia, Estados Unidos; estado donde se lleva a cabo la producción de la secuela de la exitosa película; bajo las órdenes de Patty Jenkins.

La popular actriz se retrató con todo el personal médico que se encontraba en el centro médico; además de brindarle un momento agradable a cada niño que conoció.

Eres una verdadera Mujer Maravilla

“Gracias @GalGadot por visitarnos @InovaHealth Children’s Hospital. Eres una verdadera Mujer Maravilla. A los niños les encantó… y también lo hizo el personal”; escribió emocionada una de las médicas del hospital.

Cual heroína del cine y la televisión, Gal Gadot se preparó con el atuendo de Marvila; y visitó el Hospital Infantil de Inova en Falls Church en Virginia, Estados Unidos, estado donde se lleva a cabo la producción de la secuela; de la exitosa película bajo las órdenes de Patty Jenkins. La popular actriz se retrató con todo el personal médico que se encontraba en el centro médico; además de brindarle un momento agradable a cada niño que conoció.

Click to share on Facebook (Opens in new window) to share on Twitter (Opens in new window) to share on Pinterest (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window) to email this to a friend (Opens in new window)

ACN/Infobae.

No deje de leer: Aumentan producción de petróleo “por disfuncionalidad de Venezuela e Iran”