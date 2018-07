A estos artistas como que se les moja la canoa

La vida sentimental de las celebridades no escapa del ojo público. Las especulaciones están a la orden del día. Se divorcian, reconcilian, enamoran, desanamoran. Su preferencia sexual también es tema de debate, pues algunas celebridades dan mucha tela por cortar. Conoce a quienes se les pudiera estar mojando la canoa.

El sexy, guapo y sensual Maluma es uno de los artistas. Su auténtica forma de vestir ha generado sospechas entre usuarios de Twitter que ponen en duda la preferencia sexual de Juan Luis Londoño Arias.

Sin embargo estos chismes que se publican en las redes sociales, con frecuencia son desmentidos por el intérprete de “Marinero”, y no precisamente porque se dedique a responder cada uno de los comentarios; sino por las relaciones sentimentales que ha mantenido con bellas damas. Actualmente el colombiano y la modelo Natalia Barulích viven un lindo noviazgo.

Los artistas que están en el ojo del huracán

Su compatriota, José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, también está en esta lista. Pero su forma de vestir no es el motivo de la duda. Su soledad es lo que pone a pensar a sus seguidores sobre su preferencia sexual. No obstante este misterio no ha impedido que este artista se posicione entre los más seguidos por sus éxitos como “Mi Gente”, “Ginze” y “Si tu novio te deja Sola”.

El romántico Jesús Navarro, vocalista de la banda Reik, está bajo sospechas por su particular manera de desenvolverse en el escenario. De hecho el cantante ha defendido, sin precisar si es gay, la atracción física de cada persona cuando dijo; “Es fácil descalificar un género cuando no lo conoces”.

Pero no todo son sospechas, también hay confirmaciones, como en el caso de “El Potrillo”, Alejandro Fernández, el afamado cantante mexicano desilusionó a más de una fanática luego de que se conociera el escándalo de infidelidad en el que estuvo involucrado. El hijo de Vicente Fernández engañó a su esposa con su mejor amigo.

La discreción que ha mantenido la cantante Ana Gabriel durante décadas también ha generado dudas sobre su preferencia por los hombres, pero ella nunca ha confirmado si realmente conserva su corazón para las mujeres.

ACN/Ana Ramos