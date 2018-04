Éxodo venezolano sobrepasa capacidad de ayuda en Brasil

La ayuda humanitaria para los venezolanos migrantes en Brasil va en aumento, sin embargo el ingreso masivo de estos ciudadanos, 800 diarios para ser exactos, dificulta la labor que arduamente desarrolla el Gobierno de Brasil como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.

EFE informó que durante una rueda de prensa, el portavoz de Acnur William Spindler, ofreció este balance, en la conferencia dejó claro que el éxodo ha sobrepasado la capacidad de ayuda y muchos de los venezolanos viven en las calles y son víctimas de explotación sexual y de violencia.

La situación ha sido difícil de enfrentar para los brasileños y para la organización que asisten a estos connacionales que padecen de una calidad de vida precaria en su país en cuanto a las facilidades de acceso de bienes y servicios, como la alimentación, salud y seguridad.

La crisis ha obligado a 52 mil venezolanos emigrar hacia Brasil desde 2017, Roraima por ser el estado fronterizo es la primera opción. Por esta ruta ya salieron 40 mil del total mencionado. Para respaldar financieramente a esa región, el Gobierno de Brasil aprobó 58 millones de dólares en asistencia para los inmigrantes. La mayoría pidió asilo, 25 mil de ellos, mientras que 10 mil cuentan con visados temporales y los otros no están en condición legal.

Par continuar con la ayuda, Brasil comenzó la movilización de los venezolanos que voluntariamente aceptaron ser trasladados a otras regiones de ese país, de hecho 77% de los consultados aceptaron la reubicación.

Para ello el Estado brasileño habilitó a sus fuerzas armadas que comenzó con la transferencia de 600 venezolanos hacia el interior de esa nación. El propósito es ayudarlos a mejorar su situación a través de la búsqueda de empleos y estudios, además de legalizar su permanencia en Brasil de ser necesario.

ACN

No deje de leer: Lula no se entregará a la justicia aunque el Juez no lo esposará