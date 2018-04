Lula no se entregará a la justicia aunque el Juez no lo esposará

Lula Da Silva no será esposado al quedar detenido y estará preso en una celda especial, pero el ex mandatario de Brasil decidió no entregarse a la justicia de su país, para cumplir con su condena de 12 años y esperaá hasta la apelación. Mientras tanto, continuan protestas y manifestaciones en todo Brasil, a favor y en contra.

Lula Da Silva no será esposado cuando sea detenido y estará alojado en una celda especial, sin contacto con otros detenidos por seguridad. Así lo dispuso en su resolución el juez Sergio Moro, al ordenar la prisión del ex presidente brasileño. Moro le dio a Lula un plazo de 24 horas para presentarse voluntariamente "en razón de la dignidad del cargo que ocupó", según explica en el texto. La orden también establece la prohibición del uso de esposas "en cualquier hipótesis". El magistrado también dispuso que Lula sea alojado en una celda especialmente acondicionada y separada del resto de los reclusos. "Fue previamente preparada una sala reservada, una especie de Sala de Estado Mayor, en la propia Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, para el inicio del cumplimiento de la pena, y en la cual el expresidente estará separado de los demás presos, sin cualquier riesgo para su integridad moral o física", indica la resolución. La decisión evita que Lula, actual líder en las encuestas de intención de voto para las presidenciales de octubre, sea conducido a una cárcel común de Curitiba, como otras figuras encarceladas por el escándalo de la Operación Lava Jato. El juez también determinó que los detalles de la entrega sean acordados por la defensa del expresidente y los responsables de la Policía Federal en Curitiba. Según versiones de prensa, la Policía Federal ya venía preparando la celda en que será recluido Lula, donde se evitará el contacto con el expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y con su exministro de Hacienda, Antonio Palocci, dos de los condenados que lo vincularon a delitos de corrupción en sus declaraciones. Según el diario O Globo, Lula dispondrá de dos horas diarias para pasear en el patio de la Superintendencia de la Policía Federal, momento en que no coincidirá con otros reclusos. Pero de acuerdo a fuentes citadas por ese diario, en los primeros días de reclusión no podrá ser visitado por familiares.