Dodgers a remontar en casa ante unas Medias Rojas atentas

A remontar en casa desde este viernes (8:09 pm). Nada fácil la tarea para Dodgers de Los Ángeles que anoche perdió el segundo juego de la Serie Mundial ante Medias Rojas de Boston 4-2.

Por la escuadra angelina saldrá al montículo el derecho Walker Buehler y por los patirrojos irá rl también diestro Rick Porcello.

Ahora el Clásico de Octubre se muda a los Ángeles, luego de 30 años, cuando jugó y ganó su última corona, con Orel Hershiser como su gran amuleto desde la lomita. A remontar es la consigna y la fórmula está en sus manos.

J.D. Martínez y Medias Rojas hicieron magia con dos outs durante los playoffs de la Liga Americana. En la Serie Mundial están demostrando que les quedan más trucos en la chistera.

Martínez rompió el empate en la quinta entrada con dos outs, mediante un sencillo de dos carreras para ampliar a 2-0 su ventaja.

“Simplemente tenemos a peloteros que hacen un trabajo realmente especial para prolongar los turnos al bate y aportar variantes en la alineación”, comentó Martínez. “Pienso que todos se enorgullecen de eso”.

Porcello ante el novato Buehler

Rick Porcello inició en el montículo el Juego 4 por los Medias Rojas en la Serie Divisional y en la Serie de Campeonato de la Liga Americana,

Estoy emocionado por la oportunidad. Ellos tienen un tremendo equipo. Son versátiles, pero estoy listo para el reto” declaró Porcello.

Su récord en postemporada es de 1-0 con 5.00 de efectividad, en dos salidas como abridor.

El novato Walker Buehler dejó 2.62 de efectividad en 24 juegos este año, pero 5.40 en tres aperturas en playoffs y marca de 0-1,

La bujía con el bate

Martínez ha sido la chispa del bateo durante buena parte de esos ataques con dos outs durante octubre. Llegó al duelo del miércoles con un promedio de .667 y un OPS de 1.515 cuando hay dos fuera en la postemporada.

Pese a torcerse el tobillo derecho en el primer juego, Martínez llegó a 13 producidas en 11 partidos de playoffs. Siete de esas impulsadas han sido con dos outs.

“Se trata de encontrar la forma de estropearle el mejor lanzamiento a un pitcher”, comentó.

David Price es otro

David Price, quien hace poco parecía incapaz de responder en los playoffs, lanzó pelota de tres hits en seis innings, e hilvanó su segunda victoria en postemporada.

Boston ha ganado 14 de sus últimos 16 duelos de la Serie Mundial, desde que barrió en cuatro compromisos a los Cardenales de San Luis en 2004.

Joe Cora no se confía

“Bueno, por lo menos sabemos que si no nos va bien en Los Angeles, volveremos (a Boston para un eventual Juego 6. Entonces, eso es bueno”, el manager Joe Cora, pero no confia y llamó a sus pupilos a no bajar la guardia.

A recordar el ABC que lo llevó hasta allá

Dodgers de Los Ángeles debe salir a remontar en casa. Ante Cerceceros de Milwaukee llegó a estar arriba 3-1, empatado por su rival pudo ganar le bonito y cargó con el título de la Liga Nacional 4-3.

Su clave en la campaña regular fue llevar lo más lejos a sus lanzadores abridores, pero ante Boston no han podido, especialmente los zurdos, Además, tampoco sus mejores bates está apagados.

Si algo es difícil es frenar los bates bostonianos, pero este viernes debe ser si o si, porque solo 13 equipos han remontado un 0-2 en postemporada, pero ninguno 0-3 en 113 ediciones anteriores.

Dodgers a remontar como lo hizo en tres ocasiones

Dodgers ya ha vivido este tipo de situaciones en tres ocasiones. Como Los Ángeles en 1981, cuando debutó el mexicano Fernando Valenzuela, quien ganó el tercer juego ante Yanquis de Nueva York y al final ganó la corona 4-3.

En 1965, versus Mellizos de Minnesota, cuando un tal Sandy Koufax. abrió tres juegos, tiró 24 innings, le hicieron sólo dos carreras, dio cinco boletos y ponchó a 29. El Juego 7 lo ganó tirando un blanqueo de tres hits con apenas dos días de descanso y fue el Más Valioso.

Como Dodgers de Brooklyn fue el primero en lograrlo en 1955, cuando estuvo 0-2 y pudo resolver 4-3 ante Yanquis de Nueva York.

Eso significa que debe recordar y a remontar ante un rival que está blindado por todos los flancos.

Los 13 que han remontado

2004: Serie de Campeonato. Medias Rojas de Boston ante Yanquis de Nueva York (0-2 y gano 4-3).

1996: Serie Mundial. Yanquis de Nueva York, perdió los dos primeros ante Bravos de Atlanta y luego ganó cuatro en fila.

1986: Serie Mundial. Mets de Nueva York contra Medias Rojas. 0-2 y finalizó 4-3 y logró la corona.

1985: Serie de Campeonato. Reales de Kansas City, (0-2) ante Azulejos de Toronto.

1985: Serie Mundial. Reales de Kansas City (1-3) ante Cardenales de San Luis (4-3).

1985: Serie de Campeonato. Cardenales de San Luis (0-2) versos Dodgers de Los Ángeles (4-3).

1981: Serie Mundial. Dodgers de Los Ángeles (0-2) remontó contra Yanquis de Nueva York (4-2).

1978: Serie Mundial. Yanquis de Nueva York (0-2) versus los Dodgers de Los Ángeles (4-2).

1971: Serie Mundial. Piratas de Pittsburgh (0-2) se repuso contra Orioles de Baltimore (4-3).

1965: Serie Mundial. Dodgers de Los Ángeles, contra Mellizos de Minnesota 0-2 y finalizó 4-3.

1958: Serie Mundial. Yanquis de Nueva York versus Cerveceros de Mlwaukee (0-2) y terminó con la corona 4-3.

1956: Serie Mundial. Yanquis de Nueva York (0-2) y ripostó (4-3) contra Dodgers Brooklyn.

1955: Serie Mundial. Dodgers de Brooklyn (0-2) versus Yanquis de Nueva York (4-3).

