Cambiaron los custodios y comisarios en El Helicoide

La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), amaneció este sábado con nuevos custodios y comisarios.

Villca Fernández, preso político, informó sobre la movida de mata, generada es estas instalaciones, donde hay varios presos políticos privados de libertad.

Fernández, manifestó al Nacional, que el cambio de autoridades se debe a “órdenes superiores”. Al tiempo que manifestó que continúan las amenazas de traslados.

Es peligroso los cambios

El preso político señaló, que la llegada de funcionarios desconocidos, representa un peligro para quienes permanecen recluidos en el sitio.

Cabe recordar que el viernes 18 de mayo, fueron liberados solo tres de los cuatro menores; que se encontraban recluidos en la sede del Sebin.

Betzaida Martínez, Elianys Urbina y Andrés Aserraf fueron los afortunados liberados. A Dylan Canache, lo trasladaron al retén de menores de Coche; mejor conocido como “Cochecito”, porque en los tribunales “extraviaron” sus documentos.

Al jóven Dylan Canache, Diosdado Cabello, lo acusó de ser “líder de una célula terrorista”.

Ana Figuera, madre del jove; denunció desde las afueras de El Helicoide que la boleta de excarcelación de su hijo se extravió. “¡Que casualidad!”, exclamó; “se la aplicaron a mi hijo, lastimosamente”.

Figuera desmintió al fiscal general de la República, Tarek William Saab; quien aseguró que en El Helicoide no habían menores detenido y hay cinco más.

“No es justo que no le quieran dar la libertad. Él es inocente de lo que lo están acusando, no es justo que a mi hijo lo vayan a trasladar para Coche; con todos esos muchachos que son de mala conducta, mi hijo no es ningún delincuente”, expresó.

18 horas de huelga de hambre cumplen mujeres

El grupo de mujeres que están en huelga de hambre en El Helicoide, cumplieron 18 horas con esta acción; con la que buscan rechazar la violación de derechos humanos.

En una nota de voz difundida en las redes sociales, las manifestantes exigieron la presencia del fiscal general; Tarek William Saab, para que instale los tribunales itinerantes.

MCO/ACN

