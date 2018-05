Baloncesto carabobeño está de fiesta al sumar la corona U15

Tite o Adenor Leonardo Bachi, técnico de la selección brasileña de fútbol dio a conocer sus 23 jugadores que irán; al Mundial Rusia 2018 que comienza su cuenta regresiva de 30 días para el arranque de la cita.

Un tridente de lujo de delanteros que Tite tiene la fe de que lleguen a plenitud: Neymar Jr, quien ya; comenzó a soltarse en el PSG, tras su operación de su pie de derecho, operado en febrero; Gabriel Jesús; delantero de gran potencia, campeón con Manchester City y Phillippe Coutinho, fichas del monarca español Barcelona es el mismo trio; que le funcionó a la perfección en las eliminatorias,

Brasil, el único que ha disputado todos los certámenes desde Uruguay 1930, el único con cinco coronas, pues siempre será; catalogado como favorito para alzar la Copa, que no gana desde la cita de Corea-Japón de 2002.

Tite reemplazó a Alves

Dani Alves (PSG) será el gran ausente por la lesión de rodilla derecha en la final de la Copa de; Francia el pasado 8 de mayo. Tite convocó a Fágner, un lateral del Corinthians, quien también está tocado y por; si las moscas, pues Danilo (Manchester City) es el otro lateral derecho que entró en la nómina.

El once casi listo

Dejando fuera a Alves, de los 23 llamados, 10 han sido sus fijos en su once en eliminatorias y amistosos; en el arco, Alisson; los centrales Miranda y Marquinhos; lateral por la izquierda, Marcelo.

En la primera línea Casemiro y Paulinho; más adelante Renato Augusto y Coutinho, quien se enlaza con los atacantes Neymar; por derecha y delantero centro Gabriel Jesús.

Brasil se llevó las eliminatorias mundialistas con 10 puntos por encima de Uruguay y 15 de los 23 llamados jugaron; su primer partido como DT, cuando enfrentó a Ecuador en septiembre de 2016. Tite no se complica y no es; para menos, equipo ganador no se cambia, a menos que sucedan imprevistos.

Otros datos

De a lista que dio a conocer Tite fue que para la escogencia vieron a 100 jugadores que hacen vida; en 12 países. En total vieron 250 juegos.

De ese centena, Tite ya había convocado para eliminatorias y amistosos a 64. Las sorpresas son dos jugadores del Shaktar; Donetsk ucraniano, el mediocampista Fred y el extremo Taisson.

También tiene otras opciones para armar un once más ofensivo, con el llamado de Willian (Chelsea), los delanteros Roberto Firmino; (Liverpool) y Douglas Costa (Juventus).

Tite: ¿Favoritos? Sí

¿Brasil es uno de los favoritos? Sí. Por el fútbol que ha presentado, por la consistencia que ha presentado por; contar con un equipo ofensivo y rápido. Tenemos que asumir esa situación. Cada uno dice lo que piensa pero no; podemos huir y ser falsos humildes. Tenemos que encarar la realidad. Brasil es uno de los favoritos, sí” manifestó Tite; a la prensa brasileña, reseñó EFE.

Brasil arranca la fase de grupo el 17 de junio ante Suiza, luego tendrá al frente a Costa Rica y; cierra ante Serbia, integrantes de la llave E.

Convocatoria

Porteros: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) y Cassio (Corinthians).

Defensas: Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atlético de Madrid), Fágner (Corinthians) y Danilo (Manchester City), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Miranda (Inter de Milán) y Pedro Geromel (Gremio de Porto Alegre).

Centrocampistas: Casemiro (Real Madrid), Willian (Chelsea), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Barcelona) y Renato Augusto (Beijing Guoan-China).

Delanteros: Neymar (PSG), Gabriel Jesús (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus) y Taison (Shakhtar Donetsk).

ACN/MAS

