Aeropuerto de Maiquetía en completa oscuridad

Un prolongado apagón dejó en la más completa oscuridad Aeropuerto de Maiquetía.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentra sin servicio eléctrico; según reportes en redes sociales la noche de este jueves 12 de julio. Este julio 12 2018, 8:17 pm #12Jul (Video)

Según señalaron usuarios de Twitter que en horas de la noche el terminal aéreo se quedó sin luz y provocó que miles de pasajeros se quedaran varados en las instalaciones en plena oscuridad hasta que el servicio se restablezca.

Ela – @ElaFerris – #AlMomento: Apagón en el aeropuerto de Maiquetía. – 19:36 – 12 jul. 2018

Enrique Martin – @sarrescate – En Maiquetía se fue la luz, en el RANCHO de aeropuerto. Que ineficiencia. TODOS SON IGUALES, malos Gerentes. – 19:53 – 12 jul. 2018

luis manuel cabrera – @luisjho – Y se fue la luz en #svmi (Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía), el principal aeropuerto de Venezuela. Pero no importa……tenemos patria carajo….!!! – 19:35 – 12 jul. 2018

Christhian Romero – @crisromer20 – Aeropuerto Internacional Simon Bolivar Maiquetia sin luz en este instante – 19:35 – 12 jul. 2018

Maria Burguera – @MariaBurguera1 – Caracas sin luz!! Maiquetía a oscuras

Roberto J Abreu F – @rojaf08 – Sin luz en Maiquetía que belleza 7:21 pm 😔 viva la patria nojoda-

Erika Corrales – @erikacorralesg – Llegando a Venezuela y el aeropuerto internacional sin luz… Así me recibe la patria – 19:38 – 12 jul. 2018

Federico Black B. – @FedericoBlackB

#12Jul Aeropuerto Internacional de Maiquetía (el principal de Venezuela) a oscuras, sin servicio eléctrico.

Al momento de la redacción de esta nota, la empresa estatal Corpoelec no informó sobre fallas eléctricas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, pero informó que producto de las lluvias se esperaban interrupciones del servicio en Caracas.

ACN/redes

