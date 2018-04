40 muertos por ataque químico en Damasco

Lula da Silva cumplirá mandato de ir a prisión: Durante su discurso en el sindicato metalúrgico de Sao Bernando do Campo, en Brasil, el ex mandatario expresó: “creo en la Justicia, pero en una Justicia justa, con un proceso basado en pruebas concretas”

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este sábado que va a atender el mandato de prisión del juez Sergio Moro, durante un discurso ante simpatizantes que le acompañan en el sindicato metalúrgico de Sao Bernado do Campo.

“Voy a atender el mandato de ellos”, dijo Lula, reseñado por Efe.

“No estoy por encima de la Justicia”, afirmó el ex mandatario brasileño, “creo en la Justicia, pero en una Justicia justa, con un proceso basado en pruebas concretas”, insistió.

Lula da Silva: No pueden acabar con mis ideas y sueños, hay miles de Lula

“Estoy siendo proceso por un apartamento que no es mio”, aseveró Lula tras decir que se presentará en Curitiba.

Miles de brasileños acompañan a Lula a Curitiba, que se presentará este sábado en la sede de la policía federal de Curitiba.

El exmandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla este sábado ante la multitud de simpatizantes que lo acompaña en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Paulo, tras una misa en homenaje a su difunta esposa.

“Ellos quieren llevarme a una prisión preventiva porque rechazaron mi habeas corpus. Ellos no saben que hay miles de Lulas, que mis ideas ya están en el aires y mi corazón va a latir con ustedes”, expresó Lula ante la multitud e indicó que irá a Curitiba para acatar la orden de detención en su contra.

“No vale la pena tratar de acabar con mis ideas, porque ya están en el aire, no vale la pena tratar de parar mis sueños, porque yo soñaré en sus cabezas, con sus ojos”, afirmó el ex mandatario.

Histórico!

Asimismo, recordó que su único crimen fue dar voz a los excluidos y exigió al juez Sérgio Moro demostrar alguna prueba de la supuesta corrupción por la cual es procesado.

“Yo estoy siendo proceso por un apartamento que no es mio y ellos saben que la red globo mintió, el Ministerio Público mintió al decir que era mio y Moro mintió y me condenó a prisión”, enfatizó.

“Tengo más de 70 horas en los noticieros de Globo atacándome. Pero no ven que cuanto más me atacan más crece mi relación con el pueblo”, dijo.

Lula, rodeado de militantes de izquierda y de sus simpatizantes, afirmó ser un constructor de sueños y por ello involucró a millones de personas en las universidades y generó millones de empleos. “Yo soñé que era posible que un metalúrgico sin título universitario fuera capaz de dirigir el país, yo soñé que era posible disminuir la mortalidad infantil, y voy a hacer mucho más”, exclamó.

El precandidato presidencial reiteró que no está por encima de la justicia, pero cree en “una justicia verdaderamente justa que tenga un proceso basado en pruebas concretas, pero no puedo admitir, que un fiscal que realizó una presentación de power point, diga que el Partido de los Trabajadores es una organización criminal y que Lula es el jefe”.

Sobre el Sindicato de los Metalúrgicos, Lula afirmó: “Esta fue mi escuela, aquí aprendí sociología, economía, física, química, y aprendí a hacer política porque fui presidente del sindicato, cada vez que tenía una duda iba a las fábricas a preguntar a la gente”.

“Yo nací en este sindicato, cuando llegué era algo muy pequeño, yo fui director de una escuela de formación con 1.800 estudiantes”, aseveró.

Lula recordó que “parte de la conquista de la democracia brasileña se la debemos a este sindicato a partir de 1978”.

Miles de simpatizantes de Lula lo acompañan este sábado en un acto en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Paulo, donde más temprano se realizó una misa en homenaje a la difunta esposa de exmandatario.

Gráfica: Las manifestaciones y muestras de respaldo que se desarrollan alrededor de #Brasil y el mundo en apoyo al ex presidente Luis Inácio Lula Da Silva

La presidenta constitucional de Brasil, destituida por un golpe parlamentario, Dilma Rousseff, está presente en el acto junto a los líderes del Partido de los Trabajadores (PT) y de la izquierda brasileña.

“Soy muy agradecido a Dilma, comparto el éxito de nuestras presidencias com tu. Independiente de lo que haya pasado”, dijo Lula durante su alocución.

El expresidente advirtió que el golpe no terminó con Dilma y este solo va a concluir “cuando ellos logren convencer que el pueblo no puede ser candidato a la Presidencia de la República”, porque “el pobre no puede tener derechos por encima de ellos”.

ACN/EFE/diarios

No deje de leer: El hambre en Venezuela sigue creciendo dice la FAO