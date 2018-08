Vecinos de San Diego participan en discusión de presupuesto 2019

El alcalde del municipio San Diego, León Jurado Laurentín, inició las Asambleas de Ciudadanos, para discutir el presupuesto participativo de 2019.

El primer encuentro con los habitantes de la localidad, lo realizó en la Plaza Bolívar del casco central de la localidad, donde los habitantes del sector Norte A, plantearon la problemática de sus comunidades, entre ellos el alumbrado público, la recolección de la basura y la inseguridad.

La idea de estas iniciativa, es escuchar de los vecinos los requerimientos de cada una de la zona; para buscar las soluciones.

El burgomaestre informó que el problema de alumbrado en algunos sectores, es producto del robo de cables de la electricidad.

En el caso particular de la plaza de San Diego, precisó que en el mes de febrero, se restableció el servicio totalmente; para la celebración de de la Virgen de La Candelaria. Al poco tiempo hurtaron los 170 metros de cables, valorados en 500 millones de bolívares.

Sobre el problema de la basura, dijo que alrededor del 95% de los sandieganos; no pagan a Urbaser la factura del aseo urbano. La cancelación se hace en la factura de Corpoelec, empresa que no ha honrado al municipio este cobro; desde el mes de diciembre del 2016, por lo que les solicitó a los ciudadanos hacerlo directamente al ente municipal.

Aclaró que el ayuntamiento se encarga de la recolección de los desechos, a pero no de la disposición final. Por lo que se dificulta enviar los desechos al vertedero La Guásima, la cual está colapsada y cada vez que llueve la situación empeora.

Comentó que no se permite la entrada de los camiones y que cada día de cierre de este relleno sanitario; genera un retraso de 15 días a la recolección.

Municipio cuenta con pocas patrullas

Con respecto al tema de la inseguridad, el Alcalde indicó que cuentan con pocas patrullas para hacer los recorridos de seguridad; y con solo 134 policías, grupo que está dividido en cuatro turnos. Algunos cuadrantes, como en el caso del casco central de San Diego, pertenece a la Policía de Carabobo.

Para la limpieza de los ríos y los canales, propuesta por los vecinos, el mandatario alegó que han efectuado mantenimiento en el río San Diego; Los Guayos y Cúpira, al tiempo que se comprometió a continuar con la limpieza de los caños y en enviar a supervisar a los órganos encargados.

Hidrocentro debe resolver problema de botes de aguas

Ante las reiteradas denuncias sobre botes de agua, explicó que la solución de este problema le compete a Hidrocentro. Mientras que la empresa no realice los trabajos la Alcaldía, no puede asfaltar hasta que los representantes de la hidrológica; no reparen las tuberías rotas. La empresa no tienen material para el arreglo.

Igualmente anunció que los trabajos de bacheo, tuvieron que ser paralizados, porque no cuenta con presupuesto; a parte de eso los precios de las obras aumentan constantemente.

Subrayó que el principal ingreso de la jurisdicción, es proveniente de la recolección de los impuestos de los contribuyentes; pero a pesar de que son muchos los inmuebles censados, son pocos los que están al día con el pago.

De acuerdo a nota de prensa, el burgomaestre estuvo acompañado; por los directores de las dependencias del ayuntamiento, quienes facilitaron a los habitantes del municipio varios trámites.

MCO/ACN

No deje de leer: Trabajadores de la obra del Metro de Valencia exigieron reenganches