Sudeban establece dia NO hábil bancario el 17 de Agosto

Sudeban establece día no hábil bancario el 17 de agosto; por reconversión monetaria. También parcialmente los dias 18 y 19 de Agosto de 2018.

Sudeban establece día no hábil bancario el 17 de agosto; por reconversión monetaria. Asimismo, señaló que los días 18 y 19 de agosto; la red de oficinas, sucursales, agencias y taquillas externas; que se encuentran ubicadas en centros comerciales no prestarán ninguna actividad de taquilla; por tanto; no estarán operativas para el público.

Los días 18 y 19 de agosto estarán operativos; los servicios de banca electrónica; a través de sus respectivas páginas web; así como, los puntos de venta; los cajeros automáticos y las operaciones de pago móvil interbancario P2P.

La institución detalló que en estos días no habrá operaciones de taquilla, incluyendo pago de cheques, en las agencias, oficinas o sucursales y taquillas externas.

Días NO hábiles bancarios establece Sudeban

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó este jueves que el próximo 17 de agosto será no hábil bancario, debido al proceso de reconversión monetaria que inicia el lunes 20 de agosto.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la institución detalló que ese día no habrá operaciones de taquilla, incluyendo pago de cheques, en las agencias, oficinas o sucursales y taquillas externas.

Asimismo, señaló que los días 18 y 19 de agosto la red de oficinas, sucursales, agencias y taquillas externas que se encuentran ubicadas en centros comerciales no prestarán ninguna actividad de taquilla, por tanto; no estarán operativas para el público.

La Sudeban resaltó que estos días (18 y 19 de agosto) estarán operativos los servicios de banca electrónica, a través de sus respectivas páginas web; así como, los puntos de venta, los cajeros automáticos y las operaciones de pago móvil interbancario P2P.

La medida quedó establecida en la circular SIB-II-GGR-GNP-13263, con la cual buscan facilitar y agilizar todo el proceso referido a la Reconversión Monetaria relativo a las debidas adecuaciones de las plataformas tecnológicas bancarias.

ACN/Sudeban/diarios

