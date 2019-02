Sorteo Copa Davis: Venezuela recibirá a Ecuador en septiembre

El sorteo de la Copa Davis 2019 de los diferentes grupos a nivel mundial y zonas, dejó como saldo el enfrentamiento entre Venezuela de local y Ecuador a mediados de septiembre.

Estaría por definir ahora la sede en Venezuela, pero las fechas tentativas son del 13 y 14 o 134 al 15 de septiembre.

Así lo arrojo el sorteo que emparejó bajo un nuevo formato a los seleccionados de los grupos que dejó a Brasil ante a Barbados; Suiza se medirá a Eslovaquia, eso referente al grupo I.

Sorteo de los grupos

La Federación Internacional dew Tenis realizó el sorteo que dejó configurados los enfrentamientos de los grupos 1 y 2, que aún tiene pendiente de definir su fecha definitiva (abril o septiembre). Los ganadores del Grupo 1 accederán a las eliminatorias de clasificación para el Grupo Mundial de 2020.

Brasil, primer cabeza de serie de la región americana según la actualización del ránking de naciones conocida este lunes, se medirá a Barbados.

Ecuador y República Dominicana, segundo y tercer favorito, completan el Grupo I americano con sendos choques ante Venezuela y Uruguay, respectivamente.

Seis series del Grupo I

El Grupo I se divide en seis series de Europa/África, tres de América y tres de Asia/Oceanía. Todas ellas se jugarán en un formato dentro y fuera de casa en septiembre.

Mientras que los doce vencedores participarán en los próximos clasificatorios y los doce perdedores no descenderán automáticamente sino que competirán en los Grupos de Zona el año siguiente.

Por su parte, El Salvador (cabeza de serie 1) frente a Perú, Paraguay (2) ante México y Guatemala (3) contra Bolivia, completan el Grupo II de América que, como el I, constará de seis series Europa/África, tres series americanas y tres series Asia/Oceanía con idéntico formato dentro y fuera de casa.

Sin embargo, las Zonas del Grupo II anunciarán el 11 de febrero si juegan también en septiembre o si adelantan sus emparejamientos al mes de abril.

Según informa la Copa Davis en su web, el organigrama de las series de los Grupos I y II comprende cinco partidos jugados en dos días: dos individuales el primer día y el dobles y los individuales restantes el segundo. Todos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break.

Ecuador domina 6 a 5

La última vez que se midieron ecuatorianos y venezolanos fue en 2014, en Guayaquil, con victoria de los locales 3-2 aunque yo lo había definido en el cuarto partido Emilio Gómez quien derrotó a David Souto por 6-1, 6-1, 6-1.

Llaves de Grupos I y II

América I

Brasil (1)(c)(·) vs. Barbados

Venezuela (c) vs. Ecuador (2)

Uruguay (c) vs. República Dominicana (3)

América II

El Salvador (1)(c) vs. Perú

Paraguay (2)(c) vs. México

Guatemala(3)(c) vs. Bolivia

(c) Elección de suelo

(·) Por sorteo.

ACN/MAS/EFE

