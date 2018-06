Sancionados 11 funcionarios venezolanos por la UE y ya suman 18

Sancionados por Unión Europea (UE) 11 funcionarios venezolanos. La Unión Europea impuso este lunes 25 de junio; sanciones contra 11 responsables venezolanos; a raíz de la elección presidencial del 20 de mayo en la que resultó reelecto Nicolás Maduro y que; para los europeos, no reunió las garantías suficientes.

El nombre de las 11 personas sancionadas con medidas “selectivas”; que implican la prohibición de viajar a la UE y la congelación de sus activos en el bloque.

Las sanciones sobre Venezuela “fueron adoptadas”, indicó a la AFP una fuente europea; precisando que la identidad de las 11 personas sancionadas se conocerá tras la publicación de la decisión; en el Diario Oficial de la UE. Estos son los sancionados

Tareck El Aissami Sergio José Rivero Marcano Jesús Rafael Suárez Chourio Iván Hernández Dala Delcy Eloína Rodríguez Elías Jaua Milano Sandra Oblitas Freddy Alirio Bernal Katherine Harrington Socorro Elizabeth Hernández Xavier Antonio Moreno

Los cancilleres europeos reunidos en Luxemburgo; fueron los encargados de añadir el nombre de 11 personas a la lista de sancionados; con medidas “selectivas”, que implican la prohibición de viajar a la UE; y la congelación de sus activos en el bloque.

Ocho días después de la reelección de Maduro con el 68% de los sufragios; los cancilleres se comprometieron a adoptar nuevas sanciones y pidieron nuevas elecciones.

Un alto funcionario europeo explicó entonces que el objetivo era sancionar; a “los actores vinculados a la organización de esas elecciones poco representativas”.

La decisión eleva a 18 el número de personas sancionadas por menoscabar, a juicio de la UE, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en este país sumido en una profunda crisis política y económica.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ya fue sancionada en enero junto a otras seis personas; entre ellas el número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello; flamante presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro fue fue sancionado por la UE

Al contrario que Canadá, Estados Unidos y Panamá; los europeos se resisten a imponer sanciones al presidente venezolano; ya que abogan por no romper los puentes del diálogo y poder trabajar en pos de una solución negociada a la crisis.

En noviembre, los 28 países europeos aprobaron su primer paquete de sanciones, consistentes en un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la “represión interna”, preocupada por la situación en el país tras la manifestaciones opositoras que dejaron 125 muertos en cuatro meses en 2017.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, figura en la nueva lista de sancionados por la Unión Europea.

La lista también incluye a la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, y su secretario general, Xavier Antonio Moreno Reyes, a quienes acusa de menoscabar “la democracia en Venezuela”, según la decisión publicada en el Diario Oficial de la UE.

Estos son los 11 funcionarios sancionados por la Unión Europea (Oficial)

El pasado mes de enero la Unión Europea también había sancionado a siete altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro por la “represión” en Venezuela, entre los que figuran su “número dos”, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.

Los europeos imputan a Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro desde el 14 de junio; sus acciones al frente de la Asamblea Constituyente; “usurpación de las competencias” del parlamento venezolano y “su utilización para atacar a la oposición”.

El actual ministro venezolano de Educación, Elías José Jaua Milano; también está sancionado por sus acciones como presidente de la Comisión Presidencial de la oficialista Asamblea Constituyente; que la UE no reconoce, por “socavar la democracia y el Estado de Derecho”.

Los europeos imponen medidas a tres responsables del Consejo Nacional Electoral (CNE); por “facilitar la institución de la Asamblea Constituyente ilegítima; y manipular el proceso electoral” en Venezuela.

Tres responsables del CNE

Los sancionados con la prohibición de viajar y la congelación de activos en el bloque son su vicepresidenta, Sandra Oblitas, su secretario general, Xavier Antonio Moreno Reyes, y una de sus miembros, Socorro Elizabeth Hernández.

A Fredy Alirio Bernal Rosales le acusan de la “manipulación, con fines electorales, de la distribución de alimentos” al frente del centro nacional de abastecimiento CLAP y de “violaciones de derechos humanos” como comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

En el apartado de “violaciones de los derechos humanos”; la UE sanciona al actual vicepresidente de Economía y ministro para Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami; en su anterior cargo como supervisor de la dirección del SEBIN.

Por el “excesivo uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y abusos contra miembros de la sociedad civil y de la oposición”; los 28 sancionan al ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio José Rivero Marcano; actual inspector de la Fuerza Armada Nacional bolivariana.

Los europeos reprochan también el uso de la fuerza y “malos tratos a los detenidos” al comandante general del Ejército Bolivariano, Jesús Rafael Suárez Chourio. Al jefe de la dirección general de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Hernández Dala; también se le acusa de reprimir a la sociedad civil.

La undécima persona sancionada este lunes es la vicefiscal general, Katherine Harrington, a quien responsabilizan de incoar procesos penales “motivados políticamente” y omitir la “investigación de denuncias de violaciones de los derechos humanos”. AFP

El 25 de junio de 2018, el Consejo ha decidido someter a medidas restrictivas a once personas que ocupan cargos oficiales. Las personas incluidas en la lista son responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Entre las medidas previstas figuran la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes.

Esta decisión es una consecuencia directa de las Conclusiones adoptadas por el Consejo el 28 de mayo de 2018; que instaban a tomar medidas restrictivas complementarias orientadas y reversibles; que no perjudiquen al pueblo venezolano en respuesta a las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Venezuela.

Elecciones del 20M ni libres ni justas”

Tal como indican las Conclusiones, las elecciones celebradas en Venezuela el 20 de mayo de 2018; no fueron libres ni justas y su resultado carece de toda credibilidad; ya que el proceso electoral no ofrecía las garantías necesarias para resultar inclusivo y democrático. En este contexto, la UE hizo también un llamamiento para que se celebren nuevas elecciones presidenciales; de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano. Al mismo tiempo, la UE reiteró asimismo la necesidad de respetar a todas las instituciones democráticamente elegidas; en particular la Asamblea Nacional, liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Estos siguen siendo aspectos fundamentales en función de los cuales la UE adaptará su política.

La decisión de hoy eleva a dieciocho el número de personas sometidas a sanciones en vista de la situación en Venezuela. El Consejo incluyó por primera vez en la lista a siete funcionarios venezolanos implicados en la vulneración de los principios democráticos o del Estado de Derecho, así como en violaciones de los derechos humanos, el 22 de enero de 2018. Las medidas restrictivas tienen por objeto contribuir a promover la adopción consensuada de soluciones democráticas capaces de garantizar la estabilidad política del país y que permitan a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población.

