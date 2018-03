Salvador Pérez se perderá entre cuatro a seis semanas por lesión - ACN

Los Reales de Kansas City anunciaron que el careta venezolano Salvador Pérez comenzará la temporada en la lista de incapacitados tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda la noche de este martes.

Pérez se perderá entre cuatro y seis semanas debido a que se resbaló cargando su equipaje, lo que le produjo una rotura de grado 2 del ligamento colateral medial.

No dejes de leer: FIFA investigará incidentes de racismo en partido entre Rusia y Francia

“Me siento triste, he puesto mucho trabajo en este año y no estaré detrás del plato mañana. Ahora solo necesito recuperarme y prepararme”, dijo Salvador a los medios de comunicación.

“I feel sad. I’ve put a lot of work into this year and to be behind home plate tomorrow and I’m not going to be there… Now I just need to get well and get ready.” – Salvy on his knee injury. pic.twitter.com/RX0o7TO5Iu

— Kansas City Royals (@Royals) 28 de marzo de 2018