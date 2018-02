Roger Federer disputará la final del torneo de Rotterdam

Roger Federer, que el lunes volverá al número 1 de la ATP, jugará ante Grigor Dimitrov la final del Torneo de Róterdam tras eliminar este sábado al italiano Andrea Seppi por 6-3 y 7-6 (7/3).

El viernes el suizo entró en la historia del tenis al batir en cuartos de final al holandés Robin Hasse (4-6, 6-1 y 6-1), consiguiendo los puntos necesarios para superar a Rafael Nadal en la clasificación mundial y convertirse así en el jugador más longevo en conseguir la cima del ranking con 36 años y seis meses, cinco años después de la última ocasión en la que ocupó el número 1, en noviembre de 2012.

Ahora el objetivo del ganador de 20 trofeos de Grand Slam es terminar la semana holandesa levantando el trofeo.

En la primera semifinal, Dimitrov aprovechó la retirada del belga David Goffin, cuando perdía 6-3 y 0-1, para clasificarse.

Goffin se vio obligado a abandonar tras darse un pelotazo en la cara cuando intentaba ejecutar una volea. Con los ojos visiblemente irritados, el belga fue examinado por los médicos y a continuación anunció su retirada.

