La leyenda suiza Roger Federer se convirtió a los 36 años y 6 meses en el número 1 mundial del tenis de más edad de la historia, este viernes en Róterdam, al batir en cuartos de final al holandés Robin Hasse (4-6, 6-1 y 6-1).

Federer regresa a la cima del tenis mundial más de cinco años después de la última ocasión en la que ocupó el número 1, en noviembre de 2012.

“Alcanzar el número 1 es el máximo logro en el tenis. Cuando eres mayor tienes que trabajar el doble, tienes que luchar para quitárselo a alguien que ha trabajado duro para estar en esa posición. Es un sueño hecho realidad”, señaló el suizo tras el partido.

For the first time in a long time, welcome back to the top @rogerfederer 🙌 pic.twitter.com/qjqmxwmSj5

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 16 de febrero de 2018