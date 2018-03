¿Quienes son los líderes del Frente Amplio Venezuela?

Visión y Opinión/¿Quiénes son los líderes del Frente Amplio Venezuela? Por Jesús Santander.- Yo estoy seguro que la mayoría de mis amigos opositores no saben de las triquiñuelas que han venido haciendo los dirigentes de la antigua MUD para reinventarse y poder seguir engañando a sus seguidores, por eso nació el Frente Amplio Venezuela (FAV), la molestia generalizada de la oposición en torno a la MUD, ha hecho que Henry Ramos Allup y los adecos busquen adueñarse nuevamente del liderazgo colectivo entre el grupo adverso al Chavismo, y para lograrlo, han recurrido a dos acciones: la primera es execrar de sus filas a María Corina Machado, Paty Poleo, Alberto Franceschi y Karla Angola, subordinando a sus designios al ex Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski e incorporando a lo que ellos (los adecos) denominan como aliados obligados, los ex chavistas o socialistas arrepentidos.

Les metieron gato por liebre a mis amigos de la oposición, ahora resulta que los verdaderos promotores del Frente Amplio Venezuela son los Chavistas arrepentidos, así como lo oyen, prefirieron excluir a María Corina Machado, para meter a Miguel Rodríguez Torres, o excluir a Leopoldo López para meter a Luisa Ortega Díaz, a Cliver Alcalá Cordones e inclusive al General Raúl Isaías Baduel.

Los que adversan al Gobierno están muy pero muy molestos, para no escribir por respeto la palabra que le cabe, hay un dirigente de Primero Justicia en Carabobo que es pieza de Cliver Alcalá, otro dirigente de la MUD en Carabobo que estaba promocionando la candidatura presidencial de Miguel Rodríguez Torres abiertamente, otra muy reconocida e el argot opositor pidiendo cacao en nombre de Raúl Isaias Baduel y como mayor ejemplo de que en la oposición no hay credibilidad, al que ayer fue jefe de campaña de Capriles (Henri Falcón) hoy es vilipendiado y acusado de traidor por quienes se hacen llamar oposición, la molestia de los opositores esta bien fundamentada.

Falta poco ya para el 20 de mayo, fecha donde será reelecto el presidente Maduro, su contendor opositor no tiene ningún tipo de credibilidad ante la oposición (originada por ellos mismos) y el otro candidato, el Pastor, tiene un liderazgo en su iglesia, que son miles pero no llegan a millones, es decir, el liderazgo de Maduro, la fuerza organizativa y electoral del PSUV, Somos Venezuela, Podemos, y el Gran Polo Patriótico garantizará la victoria del Chavismo y demostrará nuevamente que somos una amplia mayoría.

Algunos me dicen que lo que les pase a los opositores son cosas de ellos, es verdad, pero nosotros somos incluyentes y debemos tenderles siempre la mano, demostrando eficiencia y las ganas de hacer bien las cosas.

De todo un poco:

.- La oposición en Carabobo sigue sin liderazgo, se comenta que el FAV está pensando colocar como Coordinador Regional a Rubén Pérez Silva, pieza de Ramón Guillermo Aveledo, sin embargo Armando Amengual sería promovido como pieza de Cliver Alcalá para ese cargo, lo cierto es que Enzo Scarano también se está moviendo, aduciendo que es el único opositor que logró mantener una alcaldía con su partido regional ConEnzo. Igual el AZ bajo la manga puede ser nuevamente Carlos Santa Fe.

.- Docentes de Carabobo cuenten con Rafael Lacava: el Gobernador Rafael Lacava ha venido implementando una serie de medidas que favorezcan a nuestros docentes, una de las medidas regionales la primera es solicitar la Homologación de los sueldos al ejecutivo Nacional, el pago de los Bonos Nacionales, un Bono Único de Un Millón de Bolívares, Ingresarlos en el programa de alimentación de Alimca y posteriormente otros beneficios para convertir a los educadores de Carabobo en uno de los mejores pagados de Venezuela.

.- Alejandro Feo La Cruz presentará candidatos para las elecciones regionales: El jefe del partido político voluntad Popular en Carabobo y de Juega Limpio, ha manifestado su intención de inscribir candidatos a las elecciones regionales y municipales previstas en fechas próximas, es decir, Juega Limpio tendría candidatos para Consejos Legislativos y Concejos Municipales, contradiciendo la decisión del FAV.

