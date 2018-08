Precios deben ser expresados en Bs.S desde este #1Ago (Video)

Bolívares Soberanos (Bs. S): A partir de este 1 de agosto, comerciantes y prestadores de servicios; deben exhibir los precios y tarifas en bolívares actuales (Bs.) y bolívares soberanos (Bs.S); como parte del proceso de familiarización con el nuevo cono monetario; según lo establece el Decreto N° 3.548 publicado en la Gaceta Oficial N° 41.446: de fecha 25 de julio de 2018, publica el Banco Central de Venezuela (BCV) en su página oficial.

“A partir del 1° de agosto de 2018 y hasta que el Banco Central de Venezuela; mediante Resolución disponga otra cosa; todos los instrumentos por los cuales se ofertan los precios de bienes y servicios; así como otros que expresen importes monetarios; emplearán en su referencia tanto la unidad de cuenta previa a la reexpresión a que se contrae el artículo 1° del presente Decreto; como la resultante de esta última”, reza el artículo n° 3 del documento oficial.

Precios y tarifas a la vista del público

En este sentido, todos los comerciantes y prestadores de servicios; deben tener a la vista del público los precios y tarifas en Bs. y Bs.S; a través de tarifarios, mostradores, pendones; y cualquier otro instrumento de carácter publicitario.

La reconversión monetaria entrará en vigencia el próximo 20 de agosto e implica la eliminación de cinco ceros al cono monetario vigente. De esta manera, cien mil (100.000) bolívares (Bs.) pasarán a ser un (1) Bolívar Soberano (Bs.S).

El nuevo cono monetario estará conformado por 8 billetes (Bs.S 2, Bs.S 5, Bs.S 10, Bs.S 20, Bs.S 50, Bs.S 100, Bs.S 200 y Bs.S 500) y dos monedas (50 céntimos y Bs.S 1).

