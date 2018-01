Rodríguez dice que hay preacuerdos mientras Borges lo desmiente

Las dos versiones de las reuniones de diálogo se dieron a conocer este miércoles en República Dominicana, el gobierno en voz del ministro de Comunicación Jorge Rodríguez anunció que se firmó un preacuerdo con los representantes de la oposición venezolana; sin embargo, Julio Borges volteó esta versión al decir que no se ha concretado ningún preacuerdo o acuerdo hasta los momentos.

El ministro Jorge Rodríguez dijo que la mesa de diálogo ha permitido aterrizar en un preacuerdo entre las partes y permitió firmar un acta que contiene acuerdos de entendimientos entre la oposición venezolana y el gobierno. “Eso implica el desmontaje de ansias de guerra hacia el país”.

Además explicó que se han mantenido por más de 50 horas en arduas reuniones. “El esfuerzo de la oposición se ha mantenido firmemente ante el preacuerdo”. Aseguró que el presidente de la República Nicolás Maduro está apegado a la Constitución y la búsqueda de paz.

Aclaró que por ahora no se puede hablar de un acuerdo definitivo y esperarán hasta el próximo lunes para concretar algunos puntos.

A estas declaraciones en la misma tribuna declaró el expresidente de la Asamblea Nacional y uno de los integrantes del diálogo por parte de la oposición en República Dominicana Julio Borges. Aseguró que la participación en estas reuniones es porque se encuentran movidos para construir soluciones a Venezuela.

Explicó que no hay acuerdos ni preacuerdos todavía porque hay temas que aún no han logrado concretar. “Hay zonas donde hay avances pero otras donde no se ha concretado nada. Vamos a Venezuela a consultas. Hemos conversado con lideres políticos y sociales”.

Desde la oposición están dispuestos a sacrificar lo necesario para recuperar el país, algo que dejó muy claro Julio Borges. Pidió a los venezolanos tener confianza. “No vamos a dar ni un paso que no favorezca a una decisión democrática y pacífica”.

Indicó que el presidente de República Dominicana Danilo Medina conserva en su poder un acta sobre lo que hasta los momentos han acordado. Por ahora se abrirá un compás de varias horas o días para definir si se logran acuerdos definitivos. “O se logra un acuerdo integral o lamentablemente no se logra nada”.

ACN / @VanesaRojasVe.