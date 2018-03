El Gobierno no quiere que verifiquemos situación de DDHH

La negativa del Gobierno del presidente Nicolás Maduro en permitir la visita de una comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que verifique la situación de los derechos humanos en Venezuela genera suspicacia en el alto funcionario que está a cargo de esa representación ante el organismo internacional, Zeid Ra’ad al Hussein.

“El tema principal es ¿qué están escondiendo? ¿qué es lo que no quieren que veamos? y ¿por qué no quieren que lo veamos? Es una pregunta que no responden y deberían responder”, dijo al Hussein quien recordó que desde que ocupa ese cargo, hace cuatro años, el régimen de Maduro se ha negado a la solicitud.

“No hemos sido invitados y no se nos ha permitido entrar. ¿Si todo no es tan malo como otros dicen, entones por qué no nos dejan entrar?, insistió el defensor de derechos humanos.

Una nueva polémica surgió entre Venezuela y la ONU luego de que Hussein asegurara que en el país no hay condiciones para la celebración de presidenciales a lo que la Cancillería catalogó como “infundados e irresponsables”.

La oposición y el Gobierno esperan por un pronunciamiento oficial por parte de la ONU sobre su asistencia como observadores internacionales a las elecciones presidenciales de este 20 de mayo.

Mientras que el chavismo asegura que este organismo si asistirá a los comicios, la oposición a través del Frente Amplio Venezuela Libre marchará este domingo a la sede de la ONU en Caracas para solicitar su desaprobación a presidenciales.

EFE/Ana Ramos/ACN

