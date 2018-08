Mujer dio a luz en la calle por falta de insumos un hospital de Maracaibo

Este jueves una mujer dio a luz a su bebé en la calle luego que se le negó el ingreso en el hospital Materno Infantil Dr. Raúl Leoni, ubicado en el sector El Marite – Maracaibo; por falta de insumos.

La embarazada pidió atención médica ante el urgente parto, pero ante la carencia de materiales para su tratamiento la expulsaron; según reseñó Caraota Digital

La joven tras recibir un no como respuesta, por no llevar los materiales que iba a necesitar para el parto se marchó del lugar; pero no aguató los dolores y en plena calle concibió al bebé. Los vecinos de la zona al notar el acontecimiento la ayudaron a dar a luz en la vía pública.

Pensó que la atenderían por el programa Parto Humanizado

La embaraza acudió al hospital de El Marite pensando que iba a ser atendida bajo el programa del gobierno nacional Parto Humanizado; pero sin insumos no hubo posibilidades de atención.

Por otra parte, hace algunos días se presentó una situación parecida; cuando una mujer dio a luz en un vagón del ferrocarril de los Valles del Tuy. Esta es otra lastimosa evidencia tras la agravante situación económica que padece el país petrolero.

ACN/ El Nacional/ Yessica Suárez

