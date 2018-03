María Corina: Primera opción para la oposición según encuestadora

Las últimas cuatro posiciones fueron para el ex presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup con 9% de los votos, seguido por el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, con 5%; el ex gobernador del estado Lara Henri Falcón, con 4%, y el ex candidato presidencial Manuel Rosales. con 2%.

Mientras los venezolanos están a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la oposición para saber si asistirán a la contienda electoral, cada vez son más los partidos que adversan al Gobierno que quedan fuera del juego político, Voluntad Popular y Primero Justicia. Por la corriente chavista ya fue anunciado su candidato, el actual presidente Nicolás Maduro.

ACN/El Nuevo Herald.

