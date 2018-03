La camaleónica Sara Berry, una sensual escultura española hecha con la disciplina del powerlifting: Esta modelo, aparte de su pasión por el deporte, es una amante de montar a caballo y de disfrutar del baile y de la música. Encaja en cualquier look que puedan prepararle, ¡es camaleónica!

La española Sara Vega, cuyo nombre artístico es Sara Berry (@sarawberry), ha forjado su escultural cuerpo con el powerlifting, pero que además tiene amor por montar a caballo, la música y el baile.

Sara es simplemente increíble. La adoro a ella y trabajar con ella. Es una modelo muy profesional que conecta al momento con las emociones o la intención de la fotografía. Su mirada, sus gestos, hacen que todo lo que hace te evoque algún sentimiento, afirma la estilista Carolina Rodríguez.

-Lo da todo en cada shooting y es muy fácil trabajar con ella porque es una chica muy humilde y agradecida.

Como estilista, señala Carolina Rodríguez, no puedo tener ninguna queja pues defiende las prendas como si vistiera a diario con ellas. Encaja en cualquier look que pueda prepararle, ¡es camaleónica! Nunca me cansaré de llevar a cabo proyectos con la linda de Sara W Berry.

La modelo Pro- Sarawberry nació en Madrid, España, tiene 20 años y mide (167) un metro y sesenta y cinco centímetros centímetros

Una de las miradas más impresionantes que hemos visto. Esperamos pronto hacer algún trabajo juntos, sugiere Carolina Rodríguez.

ACN/Litmind

No deje de leer: Lorenzo Mendoza es la mejor opción presidencial según Torres