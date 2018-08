El hampa asesinó tres detectives de la policía científica

No deje de leer: El soberbio Orinoco se adueñó de las calles de Ciudad Bolívar

El Director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) aseguró que están investigando la muerte de sus compañeros y no descansaran hasta encontrar al los homicidas.

Antes los asesinos pidieron el celular del trabajador de la seguridad. Lo revisaron y soltaron: “Tú estás claro por qué es esto, no puedes vivir aquí”.

