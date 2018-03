Gustavo Dudamel celebra su nacionalidad española

Acoso sexual de un hijo de Chávez reveló Alicia Machado: Alicia Machado, actriz y ex reina de belleza, aseguró sufrir acoso sexual de un hijo de Hugo Chávez y dijo que “Una de las razones por las que abandone el país en el 2000 fue porque yo tenía constantemente al hijo del innombrable acosándome”,

La ex reina de belleza comentó que mantiene buena relación con Osmel Sousa ex presidente de la Organización Miss Venezuela

Alicia Machado, actriz y ex reina de belleza, comentó que luego de ganar el Miss Venezuela y Miss Universo recibió acoso sexual un hijo del ex presidente fallecido Hugo Chávez.

“Una de las razones por las que abandone el país en el 2000 fue porque yo tenía constantemente al hijo del innombrable acosándome”, señaló en el programa Un Nuevo Día de Telemundo.

Aseguró que mantiene buena relación con Osmel Sousa, ex presidente de la Organización Miss Venezuela.

“Él me apoyo muchísimo. Yo tuve la oportunidad de hablar con Osmel luego de su renuncia, me llamó para pedirme un favor que no puedo decir pero lo ayude”, dijo.

'El hijo de Hugo Chávez me acosaba', afirmó la modelo, actriz y reina de belleza Alicia Machado, quien desde que abandonó Venezuela en el año 2000 y se ha convertido en una de las voces más críticas contra el chavismo

La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado ha denunciado que el hijo del ex presidente Hugo Chávez le acosaba constantemente. La modelo abandonó Venezuela en el año 2000 y se ha convertido en una de las voces más críticas contra el chavismo.

“Hay algo que nunca he comentado, pero una de las razones por las que abandoné el país fue porque tenía al hijo del ‘Innombrable’ constantemente acosándome, llamándome e invitándome”, ha desvelado Machado en una entrevista para la cadena Telemundo.

La también actriz ha asegurado que la situación del certamen Miss Venezuela, salpicado por un escándalo de corrupción y prostitución que involucra a funcionarios chavistas, refleja “lo que está ocurriendo en el país”. Machado ha afirmado que en su etapa no conoció experiencias de ese tipo y que en su año como reina no vio al Gobierno metido en el certamen.

“Conocías al presidente, hacías labores sociales y nada más”, ha contestado durante la entrevista y además, ha reconocido saber de concursantes que estaban “patrocinadas” por empresarios.

La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, acusó a Machado recientemente de estar vinculada al narcotráfico y le prohibió la entrada a Venezuela.

“Los venezolanos no podemos aceptar que una prostituta venga a pisotear nuestra amada bandera nacional”, declaró la ministra en la red social ‘Twitter’.

