George Wittels habló sobre su salida del Miss Venezuela

El afamado diseñador de joyas George Wittels habló sobre su salida de las filas del

Miss Venezuela.

Tal como se ha rumorado en redes sociales desde hace días y como lo confirmó la Quinta Rosada.

El diseñador hizo el anuncio durante una rueda de prensa ante los rumores que corrieron sobre su salida.

“En ningún momento me informaron formalmente de mi separación de la

Organización Miss Venezuela ni tampoco las causas”.

“Debo decir que fue una gran sorpresa, no me esperaba enterarme de la noticia por las redes sociales tras más de 27 años trabajando con ellos; ya que considero que siempre di lo mejor de mí”.

“Siempre fui leal, pero más que eso, fue una gran tristeza y decepción”, expresó.

El profesional agregó que lamenta ver la situación actual del país y cómo ha

afectado al equipo de trabajo que inició un proyecto que trascendió

internacionalmente.

La fuga de talentos también ha golpeado el seno de la organización hacedora de reinas, que experimenta cambios desde la salida de Osmel Sousa de la presidencia.

Aun así, Wittels expresó: “me siento sumamente agradecido por haber

formado parte de ese gran equipo que logró tantos éxitos y le dio tantas alegrías al

país, y por haber podido convertir lo que hago en mi pasión”.

“Posterior a enterarme de mi salida por las redes sociales, recibí una llamada

cordial de dos de las directoras del Miss Venezuela, a quienes respeto, y me

dijeron que lamentaban mucho que me haya enterado de esa manera de mi

separación del evento. Me manifestaron que la decisión fue tomada antes de que

ellas entraran como directoras”.

Espera la devolución de sus coronas

Agregó que espera la devolución de sus coronas y demás accesorios que le

pertenecen y que siguen en la sede ubicada en La Colina.

De manera personal, Wittels deseó muchos éxitos a la Organización Miss

Venezuela y en particular a su nueva directiva, conformada por las tres reinas que

alcanzaron importantes logros y que tienen en sus manos un trabajo arduo y muy

seguido por los venezolanos.

Marlene Piña Acosta con nota de prensa/ACN

