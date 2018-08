Fetraelec responde al presidente Maduro sobre el “apagón en Caracas”

“El apagón en Caracas fue por falta de mantenimiento”; responde el presidente de Fetraelec, Ángel Navas, al presidente Nicolás Maduro.

“El que apagón en Caracas fue por falta de mantenimiento”; y no como asegura el jefe de Estado, que fue debido al sabotaje. “Desde hace años no se hace limpieza en el corredor por donde va la línea de transmisión; no se hace el mantenimiento preventivo”, señaló el presidente de Fetraelec, Ángel Navas.

La falta de mantenimiento, y no el sabotaje; es la causa del apagón que sorprendió a Caracas este martes 31 de julio; aseguró Ángel Navas, presidente de Fetraelec.

No limpian linea de transmisión

“Desde hace años no se hace limpieza en el corredor por donde va la línea de transmisión, no se hace el mantenimiento preventivo” en la zona donde están soportadas las torres, aseguró Navas en declaraciones para Unión Radio.

Por hallarse barro, musgo y otros elementos las protecciones del sistema actúan “viendo que hay una sobrecorriente”, explicó el dirigente sindical.

“Más de 80% de la generación térmica está inhabilitada en este momento por no generarse un plan de mantenimiento. Tenemos tres o cuatro años que no se viene haciendo un plan de mantenimiento a las plantas de generación, líneas de transmisión o de distribución”, criticó Navas.

Este martes se registró un apagón de tres horas en Caracas, al que le sucedió otro.

El Presidente Maaduro atribuye apagón a “sabotaje”

“Es cuestión de horas que capturemos a los responsables materiales, y no se sorprendan de los responsables políticos e intelectuales de estas maldades”, aseguró

El apagón que sufrió este martes 31 de agosto la ciudad de Caracas fue consecuencia de un “sabotaje”, sostuvo el presidente Nicolás Maduro.

“Hoy sabotearon el sistema eléctrico de Caracas, y la respuesta del pueblo de Caracas fue moral, apoyo, comprensión. No pudieron. Ya al mediodía lo teníamos restituido, a pesar de que era difícil saber dónde fue el corte”, afirmó el mandatario durante una reunión con gobernadores.

ACN/redes/diarios

No deje de leer:Protestas de trabajadores por mejora salarial apoya AN