EE UU dice apoyar a los venezolanos pero los deporta

El Gobierno de Donald Trump mantiene un discurso de apoyo hacia los venezolanos. Sin embargo sus acciones distan mucho de lo que predican sus funcionarios. En lo que va de año deportaron a 150 conciudadanos de ese EE UU.

Mientras el vicepresidente de EE UU, Mike Pence, transmitía un mensaje de respaldo a los venezolanos durante su intervención en la Cumbre de las Américas. Durante esos días entre 13 y 14 de abril ya se contabilizaban nueve venezolanos deportados.

El representante de la Casa Blanca sostuvo en esa cita diplomática. “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a los que huyen de la tiranía”. Los datos fueron suministrados por la Policía de Inmigración y Aduanas, ICE.

Uno de los anuncios más importantes fueron los millones de dólares que dijo Trump iba a enviar a las naciones receptoras para ayudar al masivo éxodo. Además de ello el Gobierno de Norteamérica también abogó por los venezolanos que emigran a las naciones de la región. Les pidió a estos países “a hacer más” por ellos.

Este discurso contrasta mucho con la realidad. Así lo aseguró la abogada de la Asociación Venezolana-Americana de Abogados, en Miami, Adriana Kostencki. La experta en leyes afirmó que el Gobierno de Trump no tiene mucho interés en ayudar a los inmigrantes.

EE UU deporta sin problemas a los venezolanos

“Desafortunadamente, muchos venezolanos aquí no tienen residencia permanente. No son ciudadanos estadounidenses, no tienen visa, pero tienen temor de regresar a Venezuela”, explicó. Las personas que deportan llegaron al país ilegalmente o tienen su visa vencida.

Estados Unidos es uno de los numerosos destinos que eligieron los migrantes. Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, México, Aruba, Trinidad y Tobago forman parte de las naciones. El próximo 20 de mayo se realizarán elecciones presidenciales en Venezuela. Analistas estiman que de ganar los comicios el actual presidente, Nicolás Maduro, la emigración será aún mayor.

ACN/El Nuevo Herald

