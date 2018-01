¿Desesperados? Venezolanos buscan comida en PDVAL de Los Puertos de Altagracia

Este viernes a través de redes sociales se conoció que disturbios y presuntos saqueos ocurrieron en Caicara del Orinoco en el estado Bolívar.

Hoy los habitantes de la ciudad iniciación acciones de calle para protestar ante la falta de alimentos, medicinas y dinero en efectivo. Sumado a esto el servicio de internet en la zona es deficiente lo que limita las transferencias electrónicas para cancelar las compras y los comercios presentan fallas en cuanto al punto de venta.

Sin embargo, los ánimos se caldearon y la población decidió arremeter contra la propiedad privada generando destrozos y hurtando mercancía de los establecimientos comerciales.

Varios locales de la calle Carabobo en Caicara del Orinoco fueron víctimas del vandalismo y quedaron destrozados.

El presidente del gremio comercial en Caicara del Orinoco, José Dauhare, informó que los negocios saqueados son de alimentos y ropa. “Hoy no ha habido forma de controlar esto”, sentenció el gremialista.

En redes sociales los usuarios compartieron imágenes de estas acciones indebidas contra la empresa privada.

#5Ene 6:00 PM. Desde Caicara del Orinoco me informan que aunque a esta hora no hay saqueos, se mantiene la tensión. Funcionarios militares han tomado puntos estratégicos del pueblo

2:24 pm | "Aquí no funcionan los puntos de venta desde hace cinco días y no hay efectivo, no hay nada", describió el sacerdote de Caicara del Orinoco, Manuel Lozada, a propósito de los saqueos de esta mañana #5Ene #Bolívar

