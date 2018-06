Bloquearon a Tor en Cantv para evitar que salte restricciones de acceso a páginas

El Gobierno bloqueó Tor, el navegador con el que venezolanos evaden las restricciones de acceso a portales impuestos por Cantv.

Tor es el nombre del software que se utiliza en Venezuela para ocultar conexiones a Internet de medios de comunicación digital y otros portales que son restringidos por la empresa estatal, Cantv.

Access Now publicó que la empresa de telecomunicaciones de la nación no permite usar Tor. La estrategia para evitar el acceso a los portales incomodos para Maduro no es únicamente el cierre directo de esas webs, sino que anulan los ‘bridges’ o accesos que sirven para saltarse los bloqueos del Gobierno.

La novedosa estrategia la explica VE sin Filtro, en su cuenta en Twitter, organización que se describe en su perfil como una asociación que busca “ayudar a evadir bloqueos y reportando restricciones de #internetVE – Monitoreo de internet en Venezuela. Iniciado por @VeInteligente”.

Cantv no quiere nada con Tor

El DNS de libre uso, como las que facilitan Google o Cloudfare, ya no es efectivo para evadir los bloqueos de Cantv que tienen como propósito establecer la censura en Internet. Por eso Tor pasó a hacer una de las mejores opciones.

Ese navegador tiene diversas funciones pero motivado a su sofisticada estrategia para saltarse los bloqueos de regímenes totalitarios, su uso se popularizó en Siria, Arabia Saudí o Egipto, y ahora también en la nación caribeña.

Venezuela es uno de los países con la peor conexión a Internet. Este deficiente servicio se agrava por las contantes fallas en el servicio de energía eléctrica.

El Nacional dispone para sus lectores una plataforma digital que ha presentado fallas para su visualización; una situación similar ocurre con el otro portal informativo La Patilla. Ambos medios de comunicación intangibles mantienen una línea editorial independiente del Gobierno del presidente Nicolás Maduro; por lo que al mandatario le resulta incómodo.

