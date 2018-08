Benjamín King hizo honor a su apellido y coronó la cuarta etapa de la Vuelta

David Ferrer se despidió de su última incurisón en un Grand Slam tras retirtarse frente a su compatriota español Rafael Nadal que inició la defensa del título.

Nadal sorteó su primer examen en el Abierto de Estados Unidos la noche del lunes cuando David Ferrer abandonó durante el segundo set por una lesión el gemelo izquierdo.

Fue el punto final de la carrera de Ferrer. El español alcanzó el mejor ranking de su carrera cuando escaló al tercer lugar en 2013, el mismo año que perdió ante Nadal en la final de Roland Garros.

Ferrer se despedió en pie

“Este es el último Grand Slam de mi carrera”, dijo Ferrer en la entrevista a pie de cancha en el estadio Arthur Ashe. “Muchísimas gracias, los voy a echar mucho de menos”.

Y no fue hasta el último de sus 208 partidos de Grand Slam en el que Ferrer se retiró por lesión. Había perdido 6-3 el primer set y aventajaba 4-3 en el segundo.

“No quiero dramatizar por eso”, dijo Ferrer. “No me va a empañar la carrera”.

Su plan por el resto del año es descansar para disputar una última gira en la primera mitad de la temporada por torneos que atesora, como el de Buenos Aires, que ganó tres veces, y cerrar en Barcelona y Madrid.

Del Potro le brindó su triunfo

El campeón del US Open de 2009, Juan Martín Del Potro también rindió tributo a Ferrer tras debutar con una; victoria 6-0, 6-3, 6-4 sobre el estadounidense Donald Young. Del Potro apenas precisó de una hora y 44 minutos para avanzar a la segunda ronda, donde se medirá con el estadounidense Dennis Kudla.

Simona Halep elimina

Pero hay tenistas que la pasan mal. Pueden preguntarle a Simona Halep: la número del ranking femenino se convirtió en la primera mujer con la máxima preclasificación que sucumbe en su debut en el torneo en la era profesional.

Halep, quien este año conquistó su primer título de Grand Slam al consagrarse en el Abierto de Francia en junio, perdió sin atenuantes por 6-2, 6-4 ante la estonia Kaia Kanepi, número 44 del ranking mundial.

Garbiñe Muguruza ganó

Algo similar le pasó a Garbiñe Muguruza, dueña de dos grandes títulos y ex número uno. En sus primeras cuatro; actuaciones en Nueva York, la hispano-venezolana perdió dos veces en la primera ronda y otras dos en la segunda. No fue hasta el año pasado que logró alcanzar los octavos de final.

“Trato de no pasar mucho tiempo afuera. Hay mucha gente, mucho ruido”, dijo Muguruza (12da preclasificada) tras despachar 6-3, 6-0 a la china Shuai Zhang. “Prefiero no salir a caminar por la ciudad. A veces siento que si no camino, la gente me va a pasar por encima”.

Otros favoritos avanzaron

Un año después de dar a luz a una niña, Serena Williams regresó al Grand Slam de su país y venció 6-4, 6-0 a la polaca Magda Linette.

También salieron airosas su hermana mayor, Venus, y la campeona defensora, Sloane Stephens.

En otro par de regresos, los excampeones Andy Murray y Stan Wawrinka solventaron sus debuts con victorias.

Murray venció 6-7 (5), 6-3, 7-5, 6-3 al australiano James Duckworth.

Wawrinka, campeón del US Open 2016, se impuso 6-3, 6-2, 7-5 a Grigor Dimitrov (8).

El chileno Nicolás Jarry y el argentino Guido Pella sortearon sus debuts. Jarry, quien inició la semana con el mejor; ranking de su carrera al situarse como número 42, dio cuenta 7-6 (4), 4-6, 6-1, 7-5 del alemán Peter Gojowczyk. Pella derrotó 6-4, 6-4, 6-1 al; noruego Casper Ruud.

