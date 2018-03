Jornada de Alimentación en La Isabelica se extendió desde el viernes hasta la mañana del sábado. Hasta el amanecer se extendió la jornada de alimentación en la Isabelica. El gobernador Rafael Lacava informó a la comunidad del plan de integración para los residentes de la zona, quienes gozarían de el beneficio de comprar una bolsa de comida desde el pasado viernes 16 y hasta la mañana del sábado 17.

La jornada de Alimentación que inició desde tempranas horas de la mañana se extendió hasta la madrugada , obligando a las personas a permanecer en el lugar hasta obtener sus productos.

El presidente de Alimentos Carabobo, José Rafael Ávila Bello indicó que son 20 mil familias beneficiadas en todo el sector con la venta de productos básicos como harina, leche, azúcar, arroz, granos, entre otros, para su alimentación básica.

Por su parte el gobernador Rafael Lacava informó que la jornada de alimentación también incluyo la recuperación de la urbanización con el levantamiento de escombros y basuras que obstruían las vías.

Atendidas 20 mil familias de La Isabelica

A precios justos fueron ofrecidos y entregados un total que superó las 200 toneladas de productos de la cesta básica, a más de 20 mil familias de la Urbanización La Isabelica y también, atención con servicios de salud gratuitos para más de tres mil valencianos, reflejan el éxito de la Jornada Integral desplegada por el gobierno regional en beneficio de la familia carabobeña.

Habitantes de los 13 sectores de este populoso sector del municipio Valencia, desde muy tempranas horas de la mañana, hicieron presencia para disfrutar de los beneficios ofrecidos en esta jornada por el Ejecutivo Regional a través de Alimentos Carabobo, (Alimca), la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), Barrio Adentro y Protección Civil, bajo lineamientos del gobernador Rafael Lacava.

Un recorrido por los nueves puntos de atención activados en la jornada, en el que estuvo acompañado por el Alcalde de Valencia Alejandro Marvez, el mandatario regional expresó su alegría “porque estamos cumpliendo con las directrices del presidente Nicolás Maduro, quien ha hecho posible que todo esto suceda. Este en un sector muy importante para Valencia, que antes no había sido priorizado y donde existían muchas necesidades y hoy si se está priorizando porque desde el Gobierno nacional, regional y municipal estamos haciendo un gran esfuerzo”.

Dijo el gobernador Lacava, “Hemos atendido a más de 20 mil familias con alimentos y tres mil personas con servicios de salud. Tenemos desplegado a lo largo y ancho de todos los sectores los programas ‘Carabobo y Valencia Te Quiero’, con el tema de la recolección de basura, limpieza de canales, ahora estamos con el Plan Cayapa para resolver el problema del agua, donde activaremos pozos con apoyo de Hidrocentro gracias a los recursos aprobados por el presidente Maduro”.

– “Este pueblo merece ser atendido con prioridad y es lo que estamos haciendo”, enfatizó Lacava.

El presidente de Alimentos Carabobo, José Rafael Ávila Bello, explicó que entre los rubros distribuidos destacaron la harina, azúcar, leche, arroz, granos y pollo, productos de la cesta básica alimentaria a precios solidarios. “La comunidad organizada recibieron los alimentos a granel, empaquetaron y cobraron con anticipación, el Gobierno de Nicolás y Lacava le propició todas las herramientas para que ellos no pagarán en efectivo”, agregó.

Servicios médicos gratuitos

La máxima autoridad de Insalud, Juan Carlos Yánez, precisó que los habitantes de La Isabelica fueron favorecidos con al menos 13 servicios médicos como odontología, oftalmología, medicina vial, certificados médicos, consulta general, laboratorio, inscripción del 0800SaludYa, captación de embarazadas, vacunación, tomas de tensión arterial, pesquisa de diabetes y visitas casa a casa para la captación de pacientes para el Plan Quirúrgico Nacional y personas con discapacidad, entre otros.

“Como siempre el gobernador Rafael Lacava pendiente de sus comunidades, para darles respuesta en materia de salud y alimentos, lo que garantiza una vez su compromiso con el bienestar de todos”, apuntó.

Inclusión social

Los vecinos de La Isabelica mostraron su agradecimiento hacia el Gobierno Bolivariano por estas acciones sociales. En este sentido Alejandrina Rodríguez, manifestó que, “hacía falta este tipo de jornadas en La Isabelica, hoy fui beneficiada con la consulta de oftalmología y recibí mi bolsa de comida. Gracias gobernador Lacava y siga así, lo queremos mucho”.

Arcángel Ceballos, quien fue incluido en el sistema 0800SaludYa, expresó que: “Me parece magnífica esta actividad porque hoy me entregaron de una vez mis medicamentos, es un gran ayuda, esperemos que estas jornadas sean con mayor frecuencia”.

Asimismo Ángel Morales dijo que, “es la primera vez que vemos esto en La Isabelica, gobernador somos pueblo, en realidad aquí no somos guarimberos, es muy bueno lo que usted está haciendo”. De igual forma, María Alejandra Wellman, joven quien se mostró muy contenta por este operativo afirmó que, “muy contenta con esta jornada porque antes no nos tomaban en cuenta, hoy me atendieron a mi bebé porque tiene fiebre, Dios los bendiga, aquí en La Isabelica apoyamos al gobernador Lacava”,

Marisol Pérez, señora de 64 años de edad y habitante del bloque 22, señaló que “hoy acudí a consulta porque soy diabética y me enviaron al ambulatorio La Isabelica para que ayuden a controlar mi azúcar, esta jornada es fenomenal, nos hacía mucha falta, muchas gracias”.

