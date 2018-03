Rendirán homenaje a Valencia por sus 463º aniversario

“Celebrar el Día Mundial del Agua en las calles” reclama diputado Bozo Tamayo: El ciudadano Marco Bozo Tamayo, Venezolano , Diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Valencia Sur y Libertador, de Carabobo, comienza su correspondencia con sus seguidores, citando una frase del cantautor Alí Primera: “Aunque el río sea muy manso poquito a poco se enfrenta al mar” (Alí Primera). – Carabobo, Venezuela y luego pregunta sobre el Día Internacional del Agua: ¿ y luego de haber prometido solucionar el problema del agua en 48 horas, hace una semana. ¿Cree usted que @rafaellacava10 amigo de Hidrocentro, ya solventó el grave problema del agua en #Valencia y #Carabobo?.

Namari responde: Agua no llega al Parral Alto, tiene muchos días ya. – Entonces el gobernador @rafaellacava10 debe pensar más las cosas antes de estar dando falsas promesas, señala el diputadp Marco Bozo Tamayp, queremos soluciones, porque la crisis del agua nos está afectando terriblemente a todos. En la salud, física y mentalmente.

Señala Marco Bozo Tamayo: Inspecciones al embalse Pao Cachinche conjuntamente con especialistas. Sincerar la actual condición del agua en su calidad y suministro de parte de los entes responsables, Ministerio Ecosocialismo y Aguas, Hidrocentro y el gobernador del estado @rafaellacava10 #Carabobo. Celebrar el Día Mundial del Agua en las calles, exigir la calidad de este vital líquido en #Carabobo. Estamos dispuestos a trabajar en conjunto pero exigimos de primera instancia lo siguiente: Estudio físico-químico del agua que actualmente llega a nuestros hogares. @rafaellacava10.

Bozo Tamayo dice: Este es solo el inicio de una lucha que apenas empieza, no es sólo el agua, es la inseguridad, es el transporte una serie de condiciones que hacen cada más pésima la vida del venezolano!

Aquí está el diálogo en la redes:

Marco Bozo Tamayo – @bozotamayo – 3/3 Inicio del proceso de reingeniería de la Planta Potabilizadora Alejo Zuloaga para tal fin estaría aprobado un crédito de la CAF. Son nuestros derechos, a luchar y exigir por ellos. #Valencia #Carabobo @rafaellacava10

Respuesta de sus seguidores:

berthabrena82@hotmail.com – @berthabrena82 – En respuesta a @bozotamayo @rafaellacava10

Agua no llega al Parral alto, tiene muchos dias ya.

NAMARI – @namaribf – En respuesta a @marielluna5 @bozotamayo @rafaellacava10 – Entonces el gobernador @rafaellacava10 debe pensar más las cosas antes de estar dando falsas promesas, queremos soluciones, porque la crisis del agua nos está afectando terriblemente a todos. En la salud, física y mentalmente.

Marco Bozo Tamayo – @bozotamayo – 2/3 •Inspecciones al embalse Pao Cachinche conjuntamente con especialistas. Sincerar la actual condición del agua en su calidad y suministro de parte de los entes responsables, Ministerio Ecosocialismo y Aguas, Hidrocentro y el gobernador del estado @rafaellacava10 #Carabobo

Marco Bozo Tamayo – @bozotamayo – Día Mundial del Agua. En las calles a exigir la calidad de este vital líquido en #Carabobo. Estamos dispuestos a trabajar en conjunto pero exigimos de primera instancia lo siguiente: Estudio físico-químico del agua que actualmente llega a nuestros hogares. @rafaellacava10

Juan José – @Juancho200678 – En respuesta a @PJNaguanagua1 @bozotamayo y a 8 más

Agua Luz Gas Alimentos Salud Inseguridad Inflación Falta de Efectivo Transporte Gasolina Corrupción Falta d Inversión Cierre d Empresas etc… Historia sin Fin. La pregunta es: q estamos haciendo los opositores para q esto acabe? Acciones contundentes q frenen este desastre

PJ Naguanagua – @PJNaguanagua1 – @bozotamayo Este es solo el inicio de una lucha que apenas empieza, no es sólo el agua, es la inseguridad, es el transporte una serie de condiciones que hacen cada más pésima la vida del venezolano!

Shuriel – @marielluna5 – En respuesta a @bozotamayo @rafaellacava10 – Tambien está la parte d q realmente a la gobernacion como tal no le compete realizar el trabajo dl ministerio dl ambiente ni tampoco le compete hacer el trabajo d hidrocentro.. pienso q se puede solucionar solo si hacen una planificacion clara donde la educacion sea esencial..

Shuriel – @marielluna5 – En respuesta a @OswaIdopino @bozotamayo @rafaellacava10

Ojo.. tambien esta la parte d los mantenimientos PERO la gente no colabora y bota basura en la calle q tapa las tuberias y eso afecta la presion.. tambien esta la parte d falta d personal calificado y ademas d eso la presion d quienes tienen negocio con esto d los botellones..

Shuriel – @marielluna5 – En respuesta a @bozotamayo @rafaellacava10

Es dificil.. son muchos los factores q influyen en el problema dl agua.. incluyendo el mas grave q la misma gente no cuida este recurso.. por ejemplo la gente defeca y orina en la orilla d los rios.. los talleres mecanicos vierten aceite por las alcantarillas.. etc.. etc..

0swaId0 – @OswaIdopino – En respuesta a @bozotamayo @rafaellacava10

No van a solventar el problema del agua porque el plan es mantenerlo y agravar su escasez. No hay que ser un genio para darse cuenta que todo es parte de una guerra psicológica sobre la población.

Ing. Luis E. Galea – @LuisEdgardoGB – La Urb. Parque Valencia Sectores del 1 al 6. 75 dias sin agua. Hasta cuando @Hidrocentro2011 Gobernador @rafaellacava10 Burgomaestre @Alemarvez10 que bebemos hacer para solucionar la problematica. @CaminaCarlos @bozotamayo @angelalvarezgil @nizarrichani

johan ochoa – @jwochoa88 – buenos dias mi hermano bozo la zona sur específicamente el barrio sucre norte tiene más de 15 días sin agua y ningún ente del gobierno ha ido a dar la cara a esa comunidad @bozotamayo

Cesar Heredia – @CesarHe009 – En respuesta a @bozotamayo @Hidrocentro2011 @rafaellacava10 – El representante de hidrocentro que se acercó a la protesta se llama José chavez, el cual se comprometió que hoy a las 12 comenzaba el bombeo de agua para el SUR de valencia. @rafaellacava10 @Hidrocentro2011 @Alemarvez10

Marco Bozo Tamayo – @bozotamayo – Hoy de nuevo el pueblo en la Av Aranzazu exige el restablecimiento del servicio de agua en #Valencia @Hidrocentro2011 juega con la paciencia de la gente. ¡Den la cara! Hay que presionar para solventar lo antes posible. Organización. @rafaellacava10

Cesar Heredia – @CesarHe009 – A esta hora vecinos del sur protestan arrechos por la falta de agua @trafficVALENCIA @bozotamayo @CaminaCarlos @angelalvarezgil @SandyAveledoL @rafaellacava10 @Hidrocentro2011

Marco Bozo Tamayo – @bozotamayo – Epa andorrano @rafaellacava10 te lo dije y apenas empieza. El pueblo en la calle exige AGUA. Ricardo Urriera – Miguel Peña. #Valencia

Dulce – @dulceurdaneta – En respuesta a @bozotamayo @rafaellacava10 – Extraño lo del agua verdad?

Dalmiro Rojas A – @RojasDalmiro – En respuesta a @LORENT_SALEH @cristiancrespoj y a 5 más Por todos son unas hienas carroñeras.. Y deben ser fusilados por aliarse con asesinos..

Lorenzo Piña – IG: que_venezolano – Queremos hacer un llamado a la unidad de carabobo para resolver el tema AGUA esto es un crimen contra la gente YA BASTA Lacava Mintió @romnyflores

@lorenzo_pina – @bozotamayo: “AN investigará a Gobernador Lacava por presunto blanqueo de capitales en 2009” – https://goo.gl/fV3S9q

Serjo – @joserevolucio – En respuesta a @UCarabobo @bozotamayo y a 3 más

IG: que_venezolano – @QueVenezolano – @ManuelMolina1 – @angelalvarezgil – @romnyflores – @bozotamayo – @NorteValenci a – @dearay66 -@CEBerrizbeitia – @Valorganizada – @orozcorosam #SinAguaLacavaMentiroso – @bozotamayo – @NorteValencia – @dearay66 – @CEBerrizbeitia – @Valorganizada – @orozcorosam – @RonnieVillasmi #SinAguaLacavaMentiroso

No deje de leer: La única potabilizadora en Carabobo opera 30% de su capacidad