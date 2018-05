El aspirante a la banda presidencial venezolana Javier Bertucci una vez más reiteró su posición y llamó a Henri Falcón a unirse a su candidatura y juntos vencer Nicolás Maduro en los comicios del 20 de mayo.

Durante una rueda de prensa ofrecida la mañana de este jueves desde el Hotel Embassy Suites de Caracas, Bertucci reafirmó que no está dispuesto a declinar a favor de Falcón pues el apoyo creciente a su candidatura y los análisis y encuestas muestran cuan favorecido se ve en su carrera hacia la presidencia de Venezuela.

Aseguró haberle hecho un llamado al otro candidato a ver si llegan a un acuerdo para unificar una candidatura. “Henri Falcón es un momento histórico para el país. Te pido que la adhesión sea de tu candidatura a la mía por el bien de país”.

“Basado en esa realidad y con encuestas, que me pone a cinco puntos de ese candidato y que voy subiendo. Declinando yo, se pierden esos votos. A Henri Falcón le digo que no juguemos más con esto. Sí yo estuviera seguro que retirándome y declinando se logra ganar a Maduro lo hago, pero eso no es así”.

Afirmó que si Falcón se une a su candidatura pueden sacarle 20 puntos de ventaja a Maduro.

Encuentro fallido

Sobre la reunión anunciada entre él y el ex gobernador de Lara, Bertucci aseguró que dicho encuentro no se dio. Pese a que tras la adhesión de Luis Alejandro Ratti ala candidatura de Falcón, se anunció un encuentro entre los aspirantes restantes.

Cuestionó que Ratti diera por sentada la reunión cuando ni siquiera habló con él. “La actitud arrogante e intransigente no permitió siquiera un intento de negociación. Esa reunión con Ratti no se dio, no sé por qué lo ha dicho”.

Por otra parte, destacó que el jefe de campaña de Ratti, Enrique Tovar, se unió a su candidatura junto a todas las estructuras porque “ellos no estaban de acuerdo en adherirse a la candidatura de Falcón”.

#ENVIVO desde Caracas | Rueda de Prensa del Candidato de la Esperanza | #ConBertucciGanaVenezuela | ¡Todos a votar … https://t.co/HgQhdQBLR8 — JAVIER BERTUCCI (@JAVIERBERTUCCI) May 10, 2018

Agencia Carabobeña de Noticias